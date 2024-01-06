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2000 seriesDVD-spiller

TAEP200/12

3.2

| (70) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Se på alt – fra DVD og USB

Drømmespilleren med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med DVD-spilleren TAEP200 fra Philips får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Se alle fordeler

Se på alt – fra DVD og USB

  • USB 2.0

12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder

12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder

12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Spill virtuelt den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

Skjermtilpassing for optimal visning hver gang

Skjermtilpassing for optimal visning hver gang

Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. Irriterende svarte striper øverst og nederst fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.2

av 5

70

Anmeldelser

06/01/2024

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Enkel och bra

Liten i formatet, enkel och lätt att installera och använda.

Fordeler

Lågt pris

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAEP200 DVD-spelare

Bruksdato 2023-07-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAEP200 DVD-spelare

Bruksdato 2023-07-06

19/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great product

Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.

Fordeler

Easy set up

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAEP200 DVD player

Bruksdato 2021-08-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAEP200 DVD player

Bruksdato 2021-08-19

11/09/2026

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

CD PLAYER

Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.

Denne omtalen gjelder 2000 series TAEP200 DVD-Player

Bruksdato 2026-07-08

Denne omtalen gjelder 2000 series TAEP200 DVD-Player

Bruksdato 2026-07-08

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  1. Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.