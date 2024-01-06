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TAEP200/12
Se på alt – fra DVD og USB
Drømmespilleren med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med DVD-spilleren TAEP200 fra Philips får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.
USB 2.0
12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.
Spill virtuelt den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.
Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. Irriterende svarte striper øverst og nederst fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.
3.2
av 5
70
Anmeldelser
Pigge 1111
06/01/2024
Sverige
Bekreftet kjøper
Enkel och bra
Liten i formatet, enkel och lätt att installera och använda.
Fordeler
Lågt pris
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAEP200 DVD-spelare
Bruksdato 2023-07-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAEP200 DVD-spelare
Bruksdato 2023-07-06
Mason4315
19/09/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great product
Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.
Fordeler
Easy set up
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAEP200 DVD player
Bruksdato 2021-08-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAEP200 DVD player
Bruksdato 2021-08-19
Nobby 20
11/09/2026
Deutschland
Bekreftet kjøper
CD PLAYER
Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.
Denne omtalen gjelder 2000 series TAEP200 DVD-Player
Bruksdato 2026-07-08
Denne omtalen gjelder 2000 series TAEP200 DVD-Player
Bruksdato 2026-07-08
Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.