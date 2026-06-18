ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

6000 series Solenergidrevne hodetelefoner som sitter på ørene

Støtte

6000 seriesSolenergidrevne hodetelefoner som sitter på ørene

TAA6219BK/00

6000 series Solenergidrevne hodetelefoner som sitter på ørene

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

For iOS og Android

Philips Headphones-app

Med Philips Headphones-appen kan du dra full nytte av potensialet til hodetelefonene dine. Du har tilgang til alle funksjonene som gir deg den beste lydopplevelsen fra mobilenheten din.

Skann QR-koden for å laste ned appen
Philips Headphones-app

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 867.3 kB
  • 18 June 2026

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 1.8 MB
  • 18 June 2026

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne