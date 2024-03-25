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Utgått

Trådløse sportsøretelefoner

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Anmeldelser

Tren smartere. I all slags vær.

Få mest mulig ut av treningen med disse vanntette sportshodetelefonene. Pulsmåleren hjelper deg med å finne intensiteten, og den oppkvikkende lyden holder deg i gang. Du kan følge med på fremgangen i Philips Headphones-appen.

Se alle fordeler

Tren smartere. I all slags vær.

  • Innebygd pulsmåler

  • 6 timers avspillingstid

  • Sikker tilpassing

  • IPX5-vanntett og -svettebestandig

Tren smartere. Innebygd pulsmåler

Følg med på pulsen med den innebygde pulsmåleren. En sensor i øreproppen sporer pulsen din med presisjon. Da vet du når du bør gi gass, og når du bør hvile. Kompatibel med åpne treningsapper, for eksempel Strava, Runkeeper og Philips Headphones-appen.

Oppkvikkende lyd. Seks timers avspillingstid ved overvåking

Løp raskere. Hopp høyere. Spark hardere. Du får klar lyd, slagkraftig bass og seks timers avspillingstid – til og med når du overvåker pulsen. Én lading tar to timer via USB-C, og en rask 15-minutters lading gir deg én times avspillingstid til.

Passformen du ønsker. Ørebøyler og vingespisser følger med

Gå med de fleksible vingespissene i silikon som passer godt under kanten av øret. Eller velg ørebøylene som sitter behagelig over øret. Et utvalg av ørepropptrekk gjør at du kan lage den perfekte øreforseglingen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.2

av 5

5

Anmeldelser

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Fordeler

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Ulemper

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Bruksdato 2023-11-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Bruksdato 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Fordeler

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Ulemper

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Bruksdato 2022-07-01

Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Bruksdato 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Fordeler

Eenvoudig

Ulemper

Melding batterij leeg

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Bruksdato 2020-12-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Bruksdato 2020-12-10

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