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Utgått
TAA4205BK/00
Tren smartere. I all slags vær.
Få mest mulig ut av treningen med disse vanntette sportshodetelefonene. Pulsmåleren hjelper deg med å finne intensiteten, og den oppkvikkende lyden holder deg i gang. Du kan følge med på fremgangen i Philips Headphones-appen.
Innebygd pulsmåler
6 timers avspillingstid
Sikker tilpassing
IPX5-vanntett og -svettebestandig
Følg med på pulsen med den innebygde pulsmåleren. En sensor i øreproppen sporer pulsen din med presisjon. Da vet du når du bør gi gass, og når du bør hvile. Kompatibel med åpne treningsapper, for eksempel Strava, Runkeeper og Philips Headphones-appen.
Løp raskere. Hopp høyere. Spark hardere. Du får klar lyd, slagkraftig bass og seks timers avspillingstid – til og med når du overvåker pulsen. Én lading tar to timer via USB-C, og en rask 15-minutters lading gir deg én times avspillingstid til.
Gå med de fleksible vingespissene i silikon som passer godt under kanten av øret. Eller velg ørebøylene som sitter behagelig over øret. Et utvalg av ørepropptrekk gjør at du kan lage den perfekte øreforseglingen.
3.2
av 5
5
Anmeldelser
Poldertoerist
25/03/2024
Nederland
Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!
Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!
Fordeler
Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter
Ulemper
PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Bruksdato 2023-11-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Bruksdato 2023-11-25
von battlefield
01/08/2023
Nederland
waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid
dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod
Fordeler
werkt goed in de auto ook handsfree voice controle
Ulemper
2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje
Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Bruksdato 2022-07-01
Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Bruksdato 2022-07-01
JerHel
10/01/2022
Nederland
Bekreftet kjøper
Degelijk en makkelijk in gebruik
Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.
Fordeler
Eenvoudig
Ulemper
Melding batterij leeg
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Bruksdato 2020-12-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Bruksdato 2020-12-10
Faktiske resultater kan variere