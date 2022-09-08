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Utgått
SWA2302W/10
Få en pålitelig tilkobling
Med denne kabelen kan komponentene dine yte maksimalt. Kabelen gjør at forbindelsen mellom komponentene blir optimal når lydsignaler overføres.
1,5 m
Optisk rent lysrør overfører digital informasjon til komponentene og gir førsteklasses HD-lyd.
Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.
Støpte kontakter gir sikre tilkoblinger mellom komponenter og gir større holdbarhet.