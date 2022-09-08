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Utgått

Fiberoptisk kabel

SWA2302W/10

Få en pålitelig tilkobling

Med denne kabelen kan komponentene dine yte maksimalt. Kabelen gjør at forbindelsen mellom komponentene blir optimal når lydsignaler overføres.

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med denne fiberoptiske audiokabelen

Få en pålitelig tilkobling

  • 1,5 m

Fiberoptikk av høy kvalitet

Optisk rent lysrør overfører digital informasjon til komponentene og gir førsteklasses HD-lyd.

Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk

Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

Støpt kontakt for sikre tilkoblinger

Støpte kontakter gir sikre tilkoblinger mellom komponenter og gir større holdbarhet.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 177.1 kB
  • 18 June 2025

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