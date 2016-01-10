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Utgått
SSC5001/10
Tilpass lydopplevelsen i hjemmet
Få høyere og klarere lyd fra TV-en uten å forstyrre andre med de lette og trådløse TV-hodetelefonene SSC5001 med AudioBoost. Funksjonene automatisk av/på og automatisk kanalvalg gjør livet enda mer praktisk.
15 mm drivere / lukket bakside
Øretelefoner
TV-hodetelefonene med AudioBoost er kompatible med alle TV-er med en digital og en analog lydinngang.
Gled deg over en lydopplevelse uten forstyrrelser med digital trådløs tilkobling. Digital trådløs tilkobling gir en sikker tilkobling uten forstyrrelser
Få ekstra høy lyd med venstre-/høyre-balanse og -volumkontroll for en tilpasset lytteopplevelse.
2.8
av 5
17
Anmeldelser
OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Fohlen73
22/01/2021
Deutschland
wie bekomme ich neue akkus
wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends
Fordeler
guter Sitz
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer