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Utgått

Trådløse TV-hodetelefoner med AudioBoost

SSC5001/10

2.8

| (17) Anmeldelser

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet

Få høyere og klarere lyd fra TV-en uten å forstyrre andre med de lette og trådløse TV-hodetelefonene SSC5001 med AudioBoost. Funksjonene automatisk av/på og automatisk kanalvalg gjør livet enda mer praktisk.

Se alle fordeler

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet

  • 15 mm drivere / lukket bakside

  • Øretelefoner

Kompatibel med alle TV-er med optisk inngang og 3,5 mm lydinngang

Kompatibel med alle TV-er med optisk inngang og 3,5 mm lydinngang

TV-hodetelefonene med AudioBoost er kompatible med alle TV-er med en digital og en analog lydinngang.

Digital trådløs tilkobling for lydopplevelser uten forstyrrelser

Digital trådløs tilkobling for lydopplevelser uten forstyrrelser

Gled deg over en lydopplevelse uten forstyrrelser med digital trådløs tilkobling. Digital trådløs tilkobling gir en sikker tilkobling uten forstyrrelser

Venstre-/høyre-kontroll for en tilpasset lytteopplevelse

Venstre-/høyre-kontroll for en tilpasset lytteopplevelse

Få ekstra høy lyd med venstre-/høyre-balanse og -volumkontroll for en tilpasset lytteopplevelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

17

Anmeldelser

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

22/01/2021

Deutschland

Deutschland

wie bekomme ich neue akkus

wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends

Fordeler

guter Sitz

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

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  • Tips om sunn livsstil.
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