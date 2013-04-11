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Utgått

ActionFitSportshodetelefoner med nakkebøyle

SHQ4000/10

3.1

| (14) Anmeldelser

Innstilt på sport

Disse hodetelefonene er laget av vanntett materiale og et antibakterielt middel som hjelper til med å drepe bakterier, og er designet for treningsentusiasten

Se alle fordeler

Sikker tilpassing

Innstilt på sport

  • ActionFit

  • Oransje og grå

Svettebestandig

Svettebestandig

Hodetelefonene er utformet med en vanntett forsegling, som beskytter dem mot svetteskader

Fleksibelt og lett nakkebånd

Fleksibelt og lett nakkebånd for den ultimate passformen – utformet for sport

Stereolyd med dunkende bass gir deg driv til treningsøkten

Fininnstilt akustikk gir en bedre sportsopplevelse og driv til treningsøkten

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.1

av 5

14

Anmeldelser

3

11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great So Far

Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

03/12/2013

België

België

Geweldig goed produkt !

Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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