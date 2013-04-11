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Utgått
SHQ4000/10
Innstilt på sport
Disse hodetelefonene er laget av vanntett materiale og et antibakterielt middel som hjelper til med å drepe bakterier, og er designet for treningsentusiasten
ActionFit
Oransje og grå
Hodetelefonene er utformet med en vanntett forsegling, som beskytter dem mot svetteskader
Fleksibelt og lett nakkebånd for den ultimate passformen – utformet for sport
Fininnstilt akustikk gir en bedre sportsopplevelse og driv til treningsøkten
3.1
av 5
14
Anmeldelser
gerby17
11/04/2013
United Kingdom
Great So Far
Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!
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Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
eddy20081948
03/12/2013
België
Geweldig goed produkt !
Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !
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Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
tj156
20/09/2012
España
Sonido espectacular
Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.
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Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello