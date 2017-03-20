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Utgått

ActionFitSportsøretelefoner

SHQ3300OR/00

1

| (2) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Limegul og hvit
Limegul og hvit
Oransje
Oransje
Rosa
Rosa

Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

Actionfit SHQ3300-hodetelefonene er lette, tåler svette og har justerbar ørebøyle, slik at du kan fokusere på treningen uten å miste motivasjonen. Tren i vei med utrolig lyd og komfort uten like.

Se alle fordeler

Sikker tilpassing og veldig lett

Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

  • Elementer på 8,6mm / lukket bakside

  • Ørekrok

Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Vekt på kun 7,1 g gir ultimat komfort*

Vekt på kun 7,1 g gir ultimat komfort*

Disse ActionFit-sportsøretelefonene veier kun 7,1g og er så lette og komfortable at du glemmer at du bruker dem. De hjelper til med å holde motivasjonen oppe, slik at du holder ut den siste kilometeren.

Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

En kabelklemme følger med når du kjøper ActionFit-øretelefonene, og sørger for at ledningene ikke er i veien når du ligger i hardtrening.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

1.0

av 5

2

Anmeldelser

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Denne omtalen gjelder SHQ3300LF Sports headphones

Denne omtalen gjelder SHQ3300LF Sports headphones

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Denne omtalen gjelder SHQ3300LF Sports headphones

Denne omtalen gjelder SHQ3300LF Sports headphones

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sertifisert IPX4 og IPX7 for hodetelefoner og IPX2 for hodesett.