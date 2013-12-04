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Utgått

ActionFitSportshodetelefoner med ørebøyle

SHQ3200WT/10

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Innstilt på sport

Den justerbare ørebøylen på de lette og svettebestandige hodetelefonene SHQ3200 gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste motivasjonen. Hvis det ikke hadde vært for den fantastiske lyden som holder deg gående, hadde du nesten ikke lagt merke til dem.

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Med justerbar ørekrok som gir sikker passform

Innstilt på sport

  • ActionFit

  • Ørekrok

  • Hvit

Kabel som er forsterket med kevlar gir uovertruffen holdbarhet

Kabel som er forsterket med kevlar gir uovertruffen holdbarhet

ActionFit-hodetelefonene er spesielt utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.

Du kan velge mellom tre putestørrelser for optimal passform

Du kan velge mellom tre putestørrelser for optimal passform

Kraftig bass som motiverer

Kraftig bass som motiverer

Det finnes ikke noe bedre enn en fengende rytme som får deg i treningsmodus. ActionFit-hodetelefonene driver rytmene med svært dyp og dynamisk bass som forbedrer alle øvelser, og du tar det med til et høyere nivå.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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