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Utgått
SHQ3200WT/10
Innstilt på sport
Den justerbare ørebøylen på de lette og svettebestandige hodetelefonene SHQ3200 gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste motivasjonen. Hvis det ikke hadde vært for den fantastiske lyden som holder deg gående, hadde du nesten ikke lagt merke til dem.
ActionFit
Ørekrok
Hvit
ActionFit-hodetelefonene er spesielt utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.
Det finnes ikke noe bedre enn en fengende rytme som får deg i treningsmodus. ActionFit-hodetelefonene driver rytmene med svært dyp og dynamisk bass som forbedrer alle øvelser, og du tar det med til et høyere nivå.
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4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja