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Utgått
Dynamisk bass, komfortabel passform
SHP3000 har en lett utforming med kraftige 40 mm neodymhøyttalere, automatisk justerbare øredeksler og perforerte øreputer med svært god pusteevne og er med dette et utmerket valg for innendørs bruk.
Over øret
Svart
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP3000 HiFi Stereo Headphones