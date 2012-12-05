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Utgått

HiFi-stereohodetelefoner

SHP3000/00

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Dynamisk bass, komfortabel passform

SHP3000 har en lett utforming med kraftige 40 mm neodymhøyttalere, automatisk justerbare øredeksler og perforerte øreputer med svært god pusteevne og er med dette et utmerket valg for innendørs bruk.

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Dynamisk bass, komfortabel passform

  • Over øret

  • Svart

Akustisk justerte 40 mm høyttalere for detaljert og balansert lyd

Akustisk justerte 40 mm høyttalere for detaljert og balansert lyd

Ensidig kabel reduserer ledningskrøll

Perforerte puter med svært god pusteevne for å spre varmen

Perforerte puter med svært god pusteevne for å spre varmen

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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