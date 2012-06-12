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Utgått
Kraftig lyd
Hodetelefoner i full størrelse med robuste høyttalerdrivere som gir kraftig lyd
Klar mellomtone
De myke øreputene i fløyel og de ergonomisk formede øredekslene gir bedre komfort for langvarig lydnytelse.
Øredekslene til Philips-hodetetelefonene i full størrelse dekker ikke bare hele øret for å gi bedre lydkvalitet, men har også plass til en større og bedre driver.
Øredekselet kan snus slik at du kan lytte med ett øre.
4.4
av 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereo Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereo Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereo Headphones
Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Fordeler
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Ulemper
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereokopfhörer
Bruksdato 2020-12-23
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereokopfhörer
Bruksdato 2020-12-23