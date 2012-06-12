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Utgått

Stereohodetelefoner

SHP2700/00

4.4

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Kraftig lyd

Hodetelefoner i full størrelse med robuste høyttalerdrivere som gir kraftig lyd

Se alle fordeler

For musikk, PC, MP3 og CD

Kraftig lyd

  • Klar mellomtone

Ultimat brukskomfort for mange timers lytting

De myke øreputene i fløyel og de ergonomisk formede øredekslene gir bedre komfort for langvarig lydnytelse.

Hele øret dekkes for å optimalisere lydkvaliteten

Øredekslene til Philips-hodetetelefonene i full størrelse dekker ikke bare hele øret for å gi bedre lydkvalitet, men har også plass til en større og bedre driver.

Hør hva som foregår samtidig som du lytter i DJ-hodetelefonen

Øredekselet kan snus slik at du kan lytte med ett øre.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereo Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereo Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Fordeler

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Ulemper

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereokopfhörer

Bruksdato 2020-12-23

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2700 Stereokopfhörer

Bruksdato 2020-12-23

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