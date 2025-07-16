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  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen
  • Flott lyd når du lytter til TVen

Innendørs TV-hodetelefon med ledning

SHP2500/10

3.3
| (41) Anmeldelser
Flott lyd når du lytter til TVen
Disse hodetelefonene i full størrelse til Hi-Fi- og TV-underholdning har akustisk reflektor for økt bassytelse.
Se alle fordeler

Flott lyd når du lytter til TVen

  • TV-musikk hjemme

  • Langvarig komfort

  • In-line-volumkontroll

Hodebøyle og øredeksler som kan justeres for utmerket passform

Øredeksler i full størrelse for utmerket lydisolering

Ekstra lang kabel på 6 m gjør det enkelt å se på TV fra avstand

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.3

av 5

41

Anmeldelser

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 TV headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 TV headphones

30/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Light and comfortable

I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).

Fordeler

Light weight, soft pads, long connection cord

Ulemper

lower volume than anticipated

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

28/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. For optimal og høyere lydkvalitet anbefales det å bruke inngangen på datamaskinens frontpanel når du kobler til hodetelefoner.