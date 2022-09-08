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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SHL5705CM/00
Svært presis lyd
Fleksible og kule CitiScape Frames kan brukes på samme måte som solbrillene. Uansett hvor du er, kan du nyte presis lyd fra det lukkede akustiske systemet og de førsteklasses driverne. Når du er ferdig, kan de slås sammen og puttes i det elegante beskyttende etuiet.
40 mm drivere / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Kompakte sammenleggbare
Hodetelefonene kan slås tett sammen slik at de er enkle å bære og oppbevare.
CitiScape Frames er laget av førsteklasses og robuste materialer som kobler øredekslene til hodebåndet. Et lett hengsel i metall gjør at alt er fleksibelt, men solid, slik at du kan bruke hodetelefonene komfortabelt og sikkert i mange timer.
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Tilgjengelige funksjoner kan variere basert på mobiltelefonkompatibilitet.