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Utgått

CitiScape FramesHodetelefoner med mikrofon

SHL5705CM/00

Svært presis lyd

Fleksible og kule CitiScape Frames kan brukes på samme måte som solbrillene. Uansett hvor du er, kan du nyte presis lyd fra det lukkede akustiske systemet og de førsteklasses driverne. Når du er ferdig, kan de slås sammen og puttes i det elegante beskyttende etuiet.

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Med fremragende isolering og sammenleggbar design

Svært presis lyd

  • 40 mm drivere / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

  • Kompakte sammenleggbare

Kompakt og sammenleggbar design for enkel bærbarhet og oppbevaring

Kompakt og sammenleggbar design for enkel bærbarhet og oppbevaring

Hodetelefonene kan slås tett sammen slik at de er enkle å bære og oppbevare.

Lett rammekonstruksjon for komfortabel, langvarig lytting

Lett rammekonstruksjon for komfortabel, langvarig lytting

CitiScape Frames er laget av førsteklasses og robuste materialer som kobler øredekslene til hodebåndet. Et lett hengsel i metall gjør at alt er fleksibelt, men solid, slik at du kan bruke hodetelefonene komfortabelt og sikkert i mange timer.

Avtakbar flokefri kabel hindrer knuter

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Tilgjengelige funksjoner kan variere basert på mobiltelefonkompatibilitet.