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Utgått
Tilpasset barn
Philips SHK1030-hodetelefoner er utformet for barn i vekst som liker å høre på musikk på farten. Dette betyr at de alltid passer perfekt og er komfortable, og volumet er spesielt begrenset til 85 dB for trygg musikkavspilling.
Hodetelefoner
Blå og grønne
Det enkle, ergonomiske hodebåndet kan justeres slik at det passer behagelig på alle barnehoder og kan justeres når barnet vokser.
Du kan være trygg på at hodetelefoner for barn har volumnivåer som er sikre for barnet. Volumet er stilt inn på en maksimal grense på 85 dB for sikker musikkopplevelse.
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.
4.7
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK1030 Kids headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK1030 Kids headphones
pasebval
28/06/2011
France
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK1030 Casque pour enfants
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK1030 Casque pour enfants
peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK1030 Kids headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK1030 Kids headphones