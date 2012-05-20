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Utgått

Barnehodetelefoner

SHK1030/00

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tilpasset barn

Philips SHK1030-hodetelefoner er utformet for barn i vekst som liker å høre på musikk på farten. Dette betyr at de alltid passer perfekt og er komfortable, og volumet er spesielt begrenset til 85 dB for trygg musikkavspilling.

Se alle fordeler

Størrelse tilpasset barn, begrenset maksimalt volum

Tilpasset barn

  • Hodetelefoner

  • Blå og grønne

Ergonomisk, justerbart hodebånd som vokser med barnet

Ergonomisk, justerbart hodebånd som vokser med barnet

Det enkle, ergonomiske hodebåndet kan justeres slik at det passer behagelig på alle barnehoder og kan justeres når barnet vokser.

Maksimalt volum begrenset til 85 dB for sikker musikkopplevelse

Du kan være trygg på at hodetelefoner for barn har volumnivåer som er sikre for barnet. Volumet er stilt inn på en maksimal grense på 85 dB for sikker musikkopplevelse.

32 mm høyttalerdrivere i neodym gi ren og balansert lyd

32 mm høyttalerdrivere i neodym gi ren og balansert lyd

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK1030 Kids headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK1030 Kids headphones

28/06/2011

France

France

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK1030 Casque pour enfants

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK1030 Casque pour enfants

21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK1030 Kids headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK1030 Kids headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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