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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHE4305BK/00

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Feel it. BASS+
Opplev overraskende stor bass fra en liten, solid enhet. Philips BASS+-øretelefonene, som har høyttalerdrivere finjustert for kraftig bass, leverer flott lydisolering og er gode å ha på, slik at du får mest mulig ut av musikken.
Se alle fordeler

Feel it. BASS+

  • 12,2 mm drivere / lukket bakside

  • Øretelefoner

Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere

Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere

Dette er stor, kraftig bass som gjør at du virkelig føler rytmen. Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere dundrer til med dunkende bass fra en elegant og kompakt pakke.

Ergonomisk design for maksimal komfort

Ergonomisk design for maksimal komfort

Ergonomisk design med ovale, vinklede rør gir en behagelig og naturlig tilpasning, slik at du kan lytte komfortabelt i flere timer av gangen.

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

En brukervennlig fjernkontroll gjør at du kan spille av eller pause musikk og svare på anrop med ett enkelt knappetrykk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

2

Anmeldelser

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2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

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Denne omtalen gjelder SHE4305BK Casque avec Micro

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Denne omtalen gjelder SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Denne omtalen gjelder SHE4305WT Casque avec Micro

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