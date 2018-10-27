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Utgått
SHE4305BK/00
12,2 mm drivere / lukket bakside
Øretelefoner
Dette er stor, kraftig bass som gjør at du virkelig føler rytmen. Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere dundrer til med dunkende bass fra en elegant og kompakt pakke.
Ergonomisk design med ovale, vinklede rør gir en behagelig og naturlig tilpasning, slik at du kan lytte komfortabelt i flere timer av gangen.
En brukervennlig fjernkontroll gjør at du kan spille av eller pause musikk og svare på anrop med ett enkelt knappetrykk.
3.0
av 5
2
Anmeldelser
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
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Denne omtalen gjelder SHE4305BK Casque avec Micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE4305BK Casque avec Micro
moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Denne omtalen gjelder SHE4305WT Casque avec Micro
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