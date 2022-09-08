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Utgått
SHE3855RG/00
Klare rytmer, slagkraftig bass
De stilige Chromz-øretelefonene har kraftig bass, er komfortable å bruke og ser bra ut. Du kan velge mellom matt, vakuummetallisert belegg i flere farger som passer til iPhone 6S.
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
In-ear
Philips Chromz-øretelefoner huser kraftige høyttalere i en kompakt design som sikrer en perfekt passform med klar lyd med kraftig bass.
Ovalt lydrør gir ergonomisk og komfortabel passform som passer til alle ører.
Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.
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