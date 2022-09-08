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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHE3855RG/00

Tilgjengelig i

Gull
Gull
Rød
Rød
Sølv
Sølv
Sølvgrå
Sølvgrå

Klare rytmer, slagkraftig bass

De stilige Chromz-øretelefonene har kraftig bass, er komfortable å bruke og ser bra ut. Du kan velge mellom matt, vakuummetallisert belegg i flere farger som passer til iPhone 6S.

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Matt, vakuummetallisert overflate av høy kvalitet

Klare rytmer, slagkraftig bass

  • Elementer på 8,6mm / lukket bakside

  • In-ear

Kraftige drivere gjengir klar lyd med stor bass

Kraftige drivere gjengir klar lyd med stor bass

Philips Chromz-øretelefoner huser kraftige høyttalere i en kompakt design som sikrer en perfekt passform med klar lyd med kraftig bass.

Ovalt lydrør gir ergonomisk og komfortabel passform

Ovalt lydrør gir ergonomisk og komfortabel passform

Ovalt lydrør gir ergonomisk og komfortabel passform som passer til alle ører.

Tre gummiputer til øret for en optimal passform

Tre gummiputer til øret for en optimal passform

Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.

Tekniske spesifikasjoner

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