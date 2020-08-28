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Utgått

Trådløse hi-fi-hodetelefoner

SHC8525/00

3.9

| (31) Anmeldelser

Suveren trådløs musikk

Med en trådløs HiFi-hodetelefon kan du lytte til musikk uansett hvor du er i huset. HiFi-lydgjengivelsen gjør denne stereohodetelefonen svært anvendelig.

Se alle fordeler

Suveren trådløs musikk

  • Dokkingstasjon for lading

  • FM-overføring

40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd

40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd

Høyttalerdriveren på 40 mm er laget av komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, men likevel kraftig element som gjengir lyd uten hørbar forvrengning.

3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse

Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.

Energizing-dokkingstasjonen lagrer og lader opp igjen mottakeren

Dokkingstasjonen er den mest praktiske måten å oppbevare mottakeren på når den ikke er i bruk. Samtidig lader den mottakerenheten og gjør den klar til bruk når som helst.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

31

Anmeldelser

28/08/2020

België

België

Blijft hopelijk nog lang werken

Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.

Fordeler

Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit

Ulemper

Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Bruksdato 2018-08-28

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Bruksdato 2018-08-28

10/12/2018

België

België

Zeer goede koptelefoon

Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones

25/10/2015

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

molto buono

E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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