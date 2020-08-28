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Utgått
SHC8525/00
Suveren trådløs musikk
Med en trådløs HiFi-hodetelefon kan du lytte til musikk uansett hvor du er i huset. HiFi-lydgjengivelsen gjør denne stereohodetelefonen svært anvendelig.
Dokkingstasjon for lading
FM-overføring
Høyttalerdriveren på 40 mm er laget av komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, men likevel kraftig element som gjengir lyd uten hørbar forvrengning.
Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.
Dokkingstasjonen er den mest praktiske måten å oppbevare mottakeren på når den ikke er i bruk. Samtidig lader den mottakerenheten og gjør den klar til bruk når som helst.
3.9
av 5
31
Anmeldelser
GJVdV
28/08/2020
België
Blijft hopelijk nog lang werken
Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.
Fordeler
Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit
Ulemper
Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Bruksdato 2018-08-28
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Bruksdato 2018-08-28
frcois2
10/12/2018
België
Zeer goede koptelefoon
Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones
piff1
25/10/2015
Italia
Bekreftet kjøper
molto buono
E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8525 Wireless hi-fi headphones