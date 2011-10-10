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Utgått

Philips AventUdekorert kopp

SCF604/11

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Hygiene på farten

Denne Philips AVENT-koppen med raskere gjennomstrømming er ideell for aktive smårollinger. Den er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av. Koppen har et lokk med flipptopp og en smart sideklemme for å feste til belte eller barnevogn.

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Hindrer søl, rask gjennomstr.

Hygiene på farten

  • 340 ml

  • 18 md.+ sportstut

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.

Raskere gjennomstrømming og bitesikker tut

Raskere gjennomstrømming og bitesikker tut

Tuten har en bitesikker utforming med en raskere gjennomstrømming, og koppen har større kapasitet for aktive småbarn

Lokk med flipptopp holder tuten ren

Lokk med flipptopp holder tuten ren

Lokket med flipptopp gir deg alltid god hygiene og holder tuten ren hjemme og på farten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF604/11 Beker voor peuters

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF604/11 Beker voor peuters

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses produkt ist top !!!!!!!!

Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF604/11 Toddler Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF604/11 Toddler Cup

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