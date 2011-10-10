Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Hygiene på farten
Denne Philips AVENT-koppen med raskere gjennomstrømming er ideell for aktive smårollinger. Den er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av. Koppen har et lokk med flipptopp og en smart sideklemme for å feste til belte eller barnevogn.
340 ml
18 md.+ sportstut
Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.
Tuten har en bitesikker utforming med en raskere gjennomstrømming, og koppen har større kapasitet for aktive småbarn
Lokket med flipptopp gir deg alltid god hygiene og holder tuten ren hjemme og på farten.
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Marcello
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF604/11 Beker voor peuters
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF604/11 Beker voor peuters
mona1110
10/05/2012
Deutschland
Dieses produkt ist top !!!!!!!!
Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF604/11 Toddler Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF604/11 Toddler Cup