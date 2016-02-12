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Utgått

Philips AventNødvendighetssett for amming

SCF257/00

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Gjør deg klar til å amme

Philips Avent-settet for amming hjelper deg i de første dagene med amming.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Avent-sett for amming

Gjør deg klar til å amme

  • Brystpleie

Ammeinnlegg – 12 daginnlegg

Ammeinnlegg – 12 daginnlegg

Holder deg tørr og komfortabel i løpet av dagen.

Ammeinnlegg – 6 nattinnlegg

Spesielt utformet for ekstra absorbering og komfort i løpet av natten.

2 termogelinnlegg med to bruksområder

Varm bruk stimulerer melkestrømmen – Kald bruk for lindring og avlasting – Leveres med ekstra myke hylser for ekstra komfort

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

12/02/2016

Österreich

Österreich

Bekreftet kjøper

Tolles Produkt

Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 