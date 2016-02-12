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Utgått
Gjør deg klar til å amme
Philips Avent-settet for amming hjelper deg i de første dagene med amming.
Brystpleie
Holder deg tørr og komfortabel i løpet av dagen.
Spesielt utformet for ekstra absorbering og komfort i løpet av natten.
Varm bruk stimulerer melkestrømmen – Kald bruk for lindring og avlasting – Leveres med ekstra myke hylser for ekstra komfort
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Zsanett
12/02/2016
Österreich
Bekreftet kjøper
Tolles Produkt
Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.