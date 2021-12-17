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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Svært sikre og komfortable
De nye engangsammeinnleggene fra Philips Avent støtter deg mens du ammer. Med bikakestruktur, svært tynn kjerne med god absorberingsevne og design som puster og ikke lekker, slik at du er tørr og komfortabel både om dagen og natten.
Engangs ammeinnlegg
Overflaten med bikakestruktur føles myk og komfortabel mot huden.
Kjernen med en svært god absorberingsevne fanger opp fuktighet og holder huden tørr både om dagen og om natten.
Det ytre laget er lekkasjesikkert for å holde klær tørre og gi dem en pustende følelse.
4.7
av 5
128
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
tofroland
17/12/2021
Norge
Del av opprykk
Veldig gode ammeinnlegg!
Disse ammeinnleggene er veldig gode! De er behagelige å ha på, og de holder godt på lekkasjer. Det er også et stort pluss at det er to tape på som gjør at de henger bedre på klær. Eneste minus er at de er pakket enkeltvis, selvom det er greit hvis man har de med seg i baggen
Fordeler
Behagelig
Ulemper
Pakket in enkeltvis
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg
Bruksdato 2020-11-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg
Bruksdato 2020-11-17
Julius98
15/12/2021
Norge
Del av opprykk
God komfort!
Dette produktet anbefaler jeg til alle ammende, disse var utrolig komfortable å bruke, og sitter godt!
Fordeler
Komfort, lett løsning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg
Bruksdato 2020-11-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg
Bruksdato 2020-11-15
Maia21
11/12/2021
Norge
Del av opprykk
Bra kvalitet ammeinnlegg
Det er myke og behagelig å bruke, kjempebra kvalitet med god sugeevnen. Anbefales!
Fordeler
God sugeevnen, pakket individuelt derfor er det rene og hygieniske.
Ulemper
Av og til tapen glir ned
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg
Bruksdato 2021-11-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg
Bruksdato 2021-11-11
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.