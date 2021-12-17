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Philips AventAmmeinnlegg

SCF254/24

4.7

| (128) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet

Svært sikre og komfortable

De nye engangsammeinnleggene fra Philips Avent støtter deg mens du ammer. Med bikakestruktur, svært tynn kjerne med god absorberingsevne og design som puster og ikke lekker, slik at du er tørr og komfortabel både om dagen og natten.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkel elektrisk oppladbar

Enkel elektrisk oppladbar

SCF396/31

Dobbel elektrisk oppladbar

Dobbel elektrisk oppladbar

SCF398/31

Manuell brystpumpe

Manuell brystpumpe

SCF430/20

Oppbevaringsposer for brystmelk

Oppbevaringsposer for brystmelk

SCF603/50

Svært sikre og komfortable

  • Engangs ammeinnlegg

Overflate med bikakestruktur

Overflate med bikakestruktur

Overflaten med bikakestruktur føles myk og komfortabel mot huden.

Materiale med svært god absorberingsevne og kjernedesign i tre lag

Materiale med svært god absorberingsevne og kjernedesign i tre lag

Kjernen med en svært god absorberingsevne fanger opp fuktighet og holder huden tørr både om dagen og om natten.

Ytre lag som puster og ikke lekker

Det ytre laget er lekkasjesikkert for å holde klær tørre og gi dem en pustende følelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

128

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

3
2

17/12/2021

Norge

Norge

Veldig gode ammeinnlegg!

Disse ammeinnleggene er veldig gode! De er behagelige å ha på, og de holder godt på lekkasjer. Det er også et stort pluss at det er to tape på som gjør at de henger bedre på klær. Eneste minus er at de er pakket enkeltvis, selvom det er greit hvis man har de med seg i baggen

Fordeler

Behagelig

Ulemper

Pakket in enkeltvis

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg

Bruksdato 2020-11-17

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg

Bruksdato 2020-11-17

15/12/2021

Norge

Norge

God komfort!

Dette produktet anbefaler jeg til alle ammende, disse var utrolig komfortable å bruke, og sitter godt!

Fordeler

Komfort, lett løsning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg

Bruksdato 2020-11-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg

Bruksdato 2020-11-15

11/12/2021

Norge

Norge

Bra kvalitet ammeinnlegg

Det er myke og behagelig å bruke, kjempebra kvalitet med god sugeevnen. Anbefales!

Fordeler

God sugeevnen, pakket individuelt derfor er det rene og hygieniske.

Ulemper

Av og til tapen glir ned

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg

Bruksdato 2021-11-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/61 Ammeinnlegg

Bruksdato 2021-11-11

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 