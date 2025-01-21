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Designet for nyfødte
BPA-fri
2-pakning, 80 % plantebasert*
0–2 md.
Denne smokken for nyfødte er spesialdesignet for å passe til små munner og ansikter. Den lette, ringløse utformingen gjør den til en ideell første smokk, og den egner seg for babyer opp til 6 måneder. Smokkens form og størrelse gjør det enkelt for babyen å gå over til Philips Avent ultra air- og ultra soft-smokker, slik at det naturlige behovet for å suge alltid blir møtt.
Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen for å minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummi-smokker (latex), og er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Våre teksturerte smokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst. Da vi spurte foreldre om hvordan babyene deres reagerte på smokkene, svarte gjennomsnittlig 98 % at babyene aksepterte Philips Avent ultra-smokkene.
4.7
av 5
434
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Emeny
21/01/2025
Sverige
Del av opprykk
Mjuka nappar med suverän passform!
Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.
Fordeler
Passform och design
Ulemper
Inga!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Date of Use 2023-12-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Date of Use 2023-12-21
Gorgones
10/01/2025
Sverige
Bra napp
Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/02 ultra start
Date of Use 2023-12-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/02 ultra start
Date of Use 2023-12-10
Napptestaren.
09/01/2025
Sverige
Del av opprykk
Nappar för mörkerseende.
Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.
Fordeler
Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.
Ulemper
Inget vad jag vet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Date of Use 2024-12-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Date of Use 2024-12-09
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).
Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-smokken som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).
Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.