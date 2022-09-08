Innebygde høyttalere med XSL Acoustics for dynamisk lyd

Nyt dynamisk lyd og kraftig bass fra ShoqBox med XSL Acoustics. Lyden av imponerende kvalitet produseres ved å kombinere klar, luftig diskant og mellomtonelyd med en ren og kraftig bass. Nyskapende bruk av høyteknologisk materiale som titanmembran og neodymmagnet gir en lyd som er nesten dobbelt så kraftig som lyden fra tradisjonelle høyttalerdrivere på samme størrelse. Nøyaktig innstilling mellom høyttalerdriveren, liten akustisk arkitektur og kretskobling sikrer fantastisk dynamisk lyd og optimaliserer bassytelsen fra det minste høyttalerkabinett.