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Utgått
SBD6000/00
Kraftig stereolydbilde
Opplev det brede og kraftige lydbildet til SBD6000. Høyttalerne og dokkingstasjonen for iPod får enkelt plass i vesken, slik at du og vennene dine kan lytte til musikk overalt, med imponerende fyldig bass selv ved lavt lydnivå.
Nyt dynamisk lyd og kraftig bass fra ShoqBox med XSL Acoustics. Lyden av imponerende kvalitet produseres ved å kombinere klar, luftig diskant og mellomtonelyd med en ren og kraftig bass. Nyskapende bruk av høyteknologisk materiale som titanmembran og neodymmagnet gir en lyd som er nesten dobbelt så kraftig som lyden fra tradisjonelle høyttalerdrivere på samme størrelse. Nøyaktig innstilling mellom høyttalerdriveren, liten akustisk arkitektur og kretskobling sikrer fantastisk dynamisk lyd og optimaliserer bassytelsen fra det minste høyttalerkabinett.
Den unike designen gjør at kabeloppbevaring ikke lenger er et problem. Det er bare å pakke sammen og gå.
Med lett og solid materiale og design kan du ta med deg høyttalerne overalt.
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