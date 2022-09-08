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Utgått
SBA161/10
Kraftig stereolydbilde
Nyt kraftig og bred stereolyd fra en Nokia-telefon med 2,5 mm kontakt. Disse høyttalerne har stor slagkraft med en svært effektiv digital forsterker uten forstyrrelser, og de leveres med en integrert telefonholder.
Med lett og solid materiale og design kan du ta med deg høyttalerne overalt.
Takket være en avstemnt akustisk luftkanal som turbolader basstonene, kan du nyte realistisk lyd og en enda mer nyansert lydopplevelse.
Når du kan velge mellom batteridrift eller nettilkobling, får du maksimal fleksibilitet. Du kan bære med deg høyttalerne og lytte til musikk overalt.
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