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Utgått

Bærbart høyttalersystem

SBA161/10

Kraftig stereolydbilde

Nyt kraftig og bred stereolyd fra en Nokia-telefon med 2,5 mm kontakt. Disse høyttalerne har stor slagkraft med en svært effektiv digital forsterker uten forstyrrelser, og de leveres med en integrert telefonholder.

Se alle fordeler

for Nokia-telefonen

Kraftig stereolydbilde

Lett, bærbar design for musikkopplevelser overalt

Lett, bærbar design for musikkopplevelser overalt

Med lett og solid materiale og design kan du ta med deg høyttalerne overalt.

Basspipe forsterker lave toner og gir klar og realistisk lyd

Takket være en avstemnt akustisk luftkanal som turbolader basstonene, kan du nyte realistisk lyd og en enda mer nyansert lydopplevelse.

Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst

Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst

Når du kan velge mellom batteridrift eller nettilkobling, får du maksimal fleksibilitet. Du kan bære med deg høyttalerne og lytte til musikk overalt.

Tekniske spesifikasjoner

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