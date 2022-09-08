Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.