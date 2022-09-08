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Utgått

FidelioHodetelefoner med mikrofon

S2LB/00

Hi-Fi, førsteklasses kvalitet

Philips Fidelio S2-hodetelefonene er presist konstruert for å levere naturlig, balansert lyd som gjengir alle detaljene, slik artisten ønsket det. Utrolig lyd presenteres i en lett, men robust design for å gi ekte komfort og fornøyelse på farten.

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Uansett hvor du er

Hi-Fi, førsteklasses kvalitet

  • Lyd med høy oppløsning

  • In-ear

  • Kjempemyke silikondeksler

  • Flat kabel

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.

Ripesikkert, høyglanset belegg for ekstra beskyttelse

Ripesikkert, høyglanset belegg for ekstra beskyttelse

De ergonomisk utformede øredekslene er beskyttet av en høyglanset utførelse som ikke bare gir førsteklasses utseende og følelse, men også slitestyrke og motstand mot riper. Det beskyttende belegget gjør øretelefonene enkle å rengjøre og enda enklere å ta med deg overalt du går. Bare tørk over, så ser de ut som nye.

Oppbevar øretelefonene i den beskyttende vesken når de ikke er i bruk

Oppbevar øretelefonene i den beskyttende vesken når de ikke er i bruk

Fidelio-øretelefonene leveres med en svært stilig og beskyttende bæreveske. Denne slitesterke vesken er laget av formtilpasset EVA slik at du kan stole på at den alltid beskytter Fidelio-øretelefonene med stil.

Tekniske spesifikasjoner

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