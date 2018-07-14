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Utgått

Skjæreenhet

RQ12/40

2.8

| (336) Anmeldelser

Forny for bedre resultat

Du bør skifte skjærehodene annethvert år for å opprettholde maksimal ytelse fra Philips-barbermaskinen.

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Forny for bedre resultat

Myk SkinGlide med lav friksjon minimerer irritasjonen

Myk SkinGlide med lav friksjon minimerer irritasjonen

Barberingsoverflaten SkinGlide med lav friksjon til den elektriske barbermaskinen glir jevnt over huden for en tett og enkel barbering.

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.

Aquatec-forseglingen gir komfortable tørre og forfriskende våte barberinger.

Aquatec-forseglingen gir komfortable tørre og forfriskende våte barberinger.

Den våte og tørre Aquatec-forseglingen til den elektriske barbermaskinen lar deg velge hvordan du foretrekker å barbere deg. Du kan få en komfortabel og tørr barbering eller en forfriskende våt barbering med barbergel eller -skum for ekstra komfort.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

336

Anmeldelser

14/07/2018

Danmark

Danmark

Helt nu maskine med det nye skær

Jeg har fået en helt ny barber maskine med dette nye skær alt i alt en rigtig tæt og dejlig barbering ….

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skær

31/10/2010

Danmark

Danmark

Over skægget under næsen.

Enhver dreng og mand har forsøgt sig i flere eller mindre flere dage at anlægge et overskæg. Alt efter hvordan væksten forløber, både i tid og måde, skal man så tage stilling til, hver dag, om det skal vises frem eller bare falde. Det afhænger af mange ting. Længden, farven, formen, egen lyst, andres lyst, tætheden, helheden og om man er klar til at skulle tage hensyn, når man spiser og kysser. En stor hjælp til en beslutning findes i en Phillops Barbermaskine. Mvh. Kristian

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12 Shaving unit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12 Shaving unit

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skärhuvud

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skärhuvud

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