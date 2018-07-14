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Utgått
RQ12/40
Forny for bedre resultat
Du bør skifte skjærehodene annethvert år for å opprettholde maksimal ytelse fra Philips-barbermaskinen.
Barberingsoverflaten SkinGlide med lav friksjon til den elektriske barbermaskinen glir jevnt over huden for en tett og enkel barbering.
Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.
Den våte og tørre Aquatec-forseglingen til den elektriske barbermaskinen lar deg velge hvordan du foretrekker å barbere deg. Du kan få en komfortabel og tørr barbering eller en forfriskende våt barbering med barbergel eller -skum for ekstra komfort.
2.8
av 5
336
Anmeldelser
Tobbermotter19
14/07/2018
Danmark
Helt nu maskine med det nye skær
Jeg har fået en helt ny barber maskine med dette nye skær alt i alt en rigtig tæt og dejlig barbering ….
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skær
lagermann
31/10/2010
Danmark
Over skægget under næsen.
Enhver dreng og mand har forsøgt sig i flere eller mindre flere dage at anlægge et overskæg. Alt efter hvordan væksten forløber, både i tid og måde, skal man så tage stilling til, hver dag, om det skal vises frem eller bare falde. Det afhænger af mange ting. Længden, farven, formen, egen lyst, andres lyst, tætheden, helheden og om man er klar til at skulle tage hensyn, når man spiser og kysser. En stor hjælp til en beslutning findes i en Phillops Barbermaskine. Mvh. Kristian
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12 Shaving unit
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skärhuvud
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skärhuvud