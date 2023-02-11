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Utgått
QT4015/16
Perfekt tredagersskjegg på en enkel måte
Philips BeardTrimmer QT4015/16 er en behagelig og enkel skjeggtrimmer for deg som vil trimme stubb eller kort skjegg. Trim skjegg så kort som 0,5 mm og opp til 10 mm. Trimmehodet er avtagbart. Du kan skylle det under springen for enkel rengjøring. Skjærebladene er titanbelagte, noe som øker holdbarheten og ytelsen. Hele skjeggtrimmerserien fra Philips er helt vedlikeholdsfri og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.<br>
20 lengder fra 0,5 til 10 mm<br>
Titanbelagte skjæreblad for økt ytelse<br>
90 min trådløs bruk etter 1h lading<br>
Vri hjulet for å velge den lengden du ønsker: fra et tredagersskjegg på 0,5 mm opp til et helskjegg på 10 mm, i nøyaktige trinn på 0,5 mm.
Skjærebladene er belagt med titan for ekstra lang holdbarhet og ytelse.<br>
Still inn trimmeren på den laveste stillingen for perfekte skjeggstubber på bare 0,5 mm.
3.5
av 5
85
Anmeldelser
Filaen
11/02/2023
Danmark
Fantastisk trimmer
Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.
Fordeler
God batteri
Ulemper
Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Bruksdato 2021-02-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Bruksdato 2021-02-11
Helge
08/06/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Mr
Jag har just börjat använda produkten. Men god rakning.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer
Mefi
12/04/2015
United Kingdom
Product plenty of juice
This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
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