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Utgått

Hairclipper series 7000Hårklipper

QC5390/80

4.2

| (703) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

Ekspertpresisjon

Denne hårklipperen fra Philips er utformet for å gi maksimal presisjon. Den har digital skjerm og flest lengdeinnstillinger på markedet. Én rask lading gir opptil 60 minutter med trådløs bruk. Du får akkurat den stilen du vil ha, hver gang.

Se alle fordeler

Ekspertpresisjon

  • Titankniver

  • 41 lengdeinnstillinger

  • 60 min trådløs bruk / 1 t lading

  • Kam, saks og oppbevaringseske

Overlegen klippeytelse med titanbelagte blader

Overlegen klippeytelse med titanbelagte blader

Avanserte titanblader for overlegen klippeytelse og langvarig skarphet

2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare. De har en verdensomspennende garanti på to år samt verdensomspennende spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å olje dem.

Det oppklappbare hodet gjør at den er enkel å rengjøre under springen

Det oppklappbare hodet gjør at den er enkel å rengjøre under springen

Du klapper ganske enkelt hodet opp og skyller det under springen når du skal rengjøre det.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

av 5

703

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

05/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant a nd quite hair cutting

Bought this product as no brainer to replace my Philips battery hair clipper that had seen its better days bought a corded version this time as I don't have wait to charge the battery every month to cut my hair Lovely light cutter really well designed very quiet and so easy to use compared to my old battery powered great value for money and when registering the product l was instantly up graded to 36 month warranty for cutter Well happy with that folks

Fordeler

Lifgt weigh good design and easy to nice long power cord cord

Ulemper

Wish bought one month's ago

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

Bruksdato 2023-10-05

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

Bruksdato 2023-10-05

22/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Best hair clippers I've used

These were superb I've used lots of hair clippers from many of the top names and these have given me the best cut and also been the easiest to blend in with. One slight problem is you can sometimes position your hand wrong and move the guard.

Fordeler

Great cut, easy to blend different lengths

Ulemper

Guard can slip

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper

Bruksdato 2020-02-22

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper

Bruksdato 2020-02-22

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellant lightweight hair clippers for family use

Easy to use no changing grades just slide the grade up or down, quiet and really smooth in process. Loved testing these hair clippers from Philips. Definately recommend these for family use - particularly boys.

Fordeler

No need to change heads in between grades, simple to use

Ulemper

Lead length could be longer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper

Bruksdato 2020-02-17

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper

Bruksdato 2020-02-17

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.