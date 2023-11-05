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Utgått
Ekspertpresisjon
Denne hårklipperen fra Philips er utformet for å gi maksimal presisjon. Den har digital skjerm og flest lengdeinnstillinger på markedet. Én rask lading gir opptil 60 minutter med trådløs bruk. Du får akkurat den stilen du vil ha, hver gang.
Titankniver
41 lengdeinnstillinger
60 min trådløs bruk / 1 t lading
Kam, saks og oppbevaringseske
Avanserte titanblader for overlegen klippeytelse og langvarig skarphet
Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare. De har en verdensomspennende garanti på to år samt verdensomspennende spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å olje dem.
Du klapper ganske enkelt hodet opp og skyller det under springen når du skal rengjøre det.
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4.2
av 5
703
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Bazxy
05/11/2023
United Kingdom
Brilliant a nd quite hair cutting
Bought this product as no brainer to replace my Philips battery hair clipper that had seen its better days bought a corded version this time as I don't have wait to charge the battery every month to cut my hair Lovely light cutter really well designed very quiet and so easy to use compared to my old battery powered great value for money and when registering the product l was instantly up graded to 36 month warranty for cutter Well happy with that folks
Fordeler
Lifgt weigh good design and easy to nice long power cord cord
Ulemper
Wish bought one month's ago
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper
Bruksdato 2023-10-05
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper
Bruksdato 2023-10-05
Munkeeman
22/03/2021
United Kingdom
Del av opprykk
Best hair clippers I've used
These were superb I've used lots of hair clippers from many of the top names and these have given me the best cut and also been the easiest to blend in with. One slight problem is you can sometimes position your hand wrong and move the guard.
Fordeler
Great cut, easy to blend different lengths
Ulemper
Guard can slip
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper
Bruksdato 2020-02-22
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper
Bruksdato 2020-02-22
HalforL
17/03/2021
United Kingdom
Del av opprykk
Excellant lightweight hair clippers for family use
Easy to use no changing grades just slide the grade up or down, quiet and really smooth in process. Loved testing these hair clippers from Philips. Definately recommend these for family use - particularly boys.
Fordeler
No need to change heads in between grades, simple to use
Ulemper
Lead length could be longer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper
Bruksdato 2020-02-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper
Bruksdato 2020-02-17