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Utgått

Komponent DVD-mikrosystem

MCD712/12

3.7

| (15) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Opplev lyd med kinokvalitet hjemme med komponent DVD-mikroanlegget fra Philips. Koble til en USB-kompatibel enhet for foto og MP3-/WMA-musikkavspilling med førsteklasses lyd. Dramatisk lyd er tilgjengelig med 100 W RMS total utgangseffekt.

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Slapp av med flott musikk og fine filmer

Lidenskap for lyd

  • 100 W

Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang

En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.

Loudness for bass- og diskantøkning

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodede videoer. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

15

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

2

16/09/2012

Deutschland

Deutschland

dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich

-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD712 DVD Komponenten-Microsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD712 DVD Komponenten-Microsystem

02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

24/06/2013

Nederland

Nederland

betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.

presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

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