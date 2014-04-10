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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
Philips Fidelio M1-hodetelefonene kombinerer det beste innen lyd og komfort for å gi deg en autentisk musikkopplevelse. Konstruert på best mulig måte for glimrende støyisolasjon i en lett og robust design, slik at du kan glede deg over høydefinisjonslyd, uansett hvor du er.
Fidelio
Hvit
Høyttalerne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden.
Omfattende undersøkelser ble utført sammen med kresne musikkelskere, slik at vi kunne få innsikt i lyttepreferansene deres, som hva slags balanserte lydkarakteristikker de foretrekker. Lydteknikerne justerte deretter Fidelio M1 for å ta høyde for alle øyeblikksdetaljene som har en innvirkning på hvordan lyttere oppfatter lyden, for eksempel hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som respons. Som et resultat er M1-hodetelefonene utviklet for å reprodusere lyden slik at den er så tro mot originalen som mulig – også med moderne opptaksstiler.
Den akustiske forseglingen er en spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den stenger bakgrunnsstøyen ute og bevarer lyddetaljene. Resultatet blir utmerket utvidet bass.
Priser
4.8
av 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
meike93
10/04/2014
Nederland
Super!
Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder M1WT On-ear headband headset
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder M1WT On-ear headband headset
Nico997
31/03/2014
France
Un casque de qualité
Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder M1WT Casque avec micro supra-aural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder M1WT Casque avec micro supra-aural
BelleIlleMarine
04/12/2013
Nederland
Comfortabele compacte hoofdtelefoon
Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder M1WT On-ear headband headset
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder M1WT On-ear headband headset