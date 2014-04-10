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Utgått

Philips FidelioHodesett med hodebøyle

M1WT/00

4.8

| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

2 Priser

Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

Philips Fidelio M1-hodetelefonene kombinerer det beste innen lyd og komfort for å gi deg en autentisk musikkopplevelse. Konstruert på best mulig måte for glimrende støyisolasjon i en lett og robust design, slik at du kan glede deg over høydefinisjonslyd, uansett hvor du er.

Se alle fordeler

Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

  • Fidelio

  • Hvit

Høyttalerne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden

Høyttalerne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden.

Frekvenssvar som er justert etter preferansene til kresne lyttere

Omfattende undersøkelser ble utført sammen med kresne musikkelskere, slik at vi kunne få innsikt i lyttepreferansene deres, som hva slags balanserte lydkarakteristikker de foretrekker. Lydteknikerne justerte deretter Fidelio M1 for å ta høyde for alle øyeblikksdetaljene som har en innvirkning på hvordan lyttere oppfatter lyden, for eksempel hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som respons. Som et resultat er M1-hodetelefonene utviklet for å reprodusere lyden slik at den er så tro mot originalen som mulig – også med moderne opptaksstiler.

Utformet med akustisk forsegling som bevarer den detaljerte lyden

Utformet med akustisk forsegling som bevarer den detaljerte lyden

Den akustiske forseglingen er en spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den stenger bakgrunnsstøyen ute og bevarer lyddetaljene. Resultatet blir utmerket utvidet bass.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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  • Bilde av AWARD-961310

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.8

av 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

10/04/2014

Nederland

Nederland

Super!

Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1WT On-ear headband headset

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1WT On-ear headband headset

31/03/2014

France

France

Un casque de qualité

Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1WT Casque avec micro supra-aural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1WT Casque avec micro supra-aural

04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1WT On-ear headband headset

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1WT On-ear headband headset

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