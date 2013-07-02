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Utgått

Philips FidelioHodesett med hodebøyle

M1BO/00

3.7

| (9) Anmeldelser

2 Priser

Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

Philips Fidelio M1-hodetelefonene kombinerer det beste innen lyd og komfort for å gi deg en autentisk musikkopplevelse. Konstruert på best mulig måte for glimrende støyisolasjon i en lett og robust design, slik at du kan glede deg over høydefinisjonslyd, uansett hvor du er.

Se alle fordeler

Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

  • Fidelio

  • Oransje

Høyttalerne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden

Høyttalerne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden.

Frekvenssvar som er justert etter preferansene til kresne lyttere

Omfattende undersøkelser ble utført sammen med kresne musikkelskere, slik at vi kunne få innsikt i lyttepreferansene deres, som hva slags balanserte lydkarakteristikker de foretrekker. Lydteknikerne justerte deretter Fidelio M1 for å ta høyde for alle øyeblikksdetaljene som har en innvirkning på hvordan lyttere oppfatter lyden, for eksempel hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som respons. Som et resultat er M1-hodetelefonene utviklet for å reprodusere lyden slik at den er så tro mot originalen som mulig – også med moderne opptaksstiler.

Utformet med akustisk forsegling som bevarer den detaljerte lyden

Utformet med akustisk forsegling som bevarer den detaljerte lyden

Den akustiske forseglingen er en spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den stenger bakgrunnsstøyen ute og bevarer lyddetaljene. Resultatet blir utmerket utvidet bass.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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Anmeldelser

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3.7

av 5

9

Anmeldelser

3

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

"Kopfhörer der Oberklasse"

Ich habe vor ein paar Wochen den Kopfhörer bekommen und nun ausreichend Zeit gehabt ihn zu testen. Als erster Eindruck fiel die solide Verpackung auf, für den täglichen Gebrauch ist ein gefütterter Stoffbeutel zur Aufbewahrung mitgeliefert. Beim Aufsetzen fällt der angenehme Tragekonfort auf, kein Drücken, kein Verrutschen, kein Schwitzen. Was fehlt ist ein Adapter für die großen Buchsen wie z.B. an der Stereoanlage. Kommen wir nun zum wichtigsten, dem Sound: Der M1 kommt mit allen Arten von Musik bestens klar, was gerade bei der sog. klassischen Musik recht selten ist. Hier kommt die kleinste Piccolo genauso gut zur Geltung wie der dickste Kontrabass. Aber auch im U Musik Bereich schlägt sich der M1 bestens, satte Bässe und ausgewogene Höhen. Die Abschirmung nach außen ist hervorragend, man kann sich voll auf die Musik konzentrieren ohne komplett von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Die Außenwelt wird ebenfalls so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Fazit: Insgesamt ein guter Wurf von Philips, der den Vergleich mit Spitzenmodellen nicht zu scheuen braucht.

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Denne omtalen gjelder M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

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26/06/2013

Deutschland

Deutschland

Hochwertiger Kopfhörer für einzigartigen Hörgenuss

Die Fidelio M1 Kopfhörer begeistert jeden Musikliebhaber. Dafür gibt es mehrere Gründe: Design: Der Kopfhörer ist mit edlem Leder überzogen und wirkt sehr stabil. Mit seinem schwarz/orangenem Erscheinungsbild ist er nicht nur modern, sonder elegant zugleich. Darüber hinaus besticht er mit seinem Sitz: er sitzt formidabel und dennoch drückt er nicht und lässt das Ohr atmen, sodass kein unangenehmes Druck- oder Hitzegefühl entsteht. Bedienbarkeit: Der Kopfhörer lässt sich an jeder 3.5mm-Büchse bequem anschliessen. Darüber hinaus verfügt er über ein integriertes Mikrofon und eine Pause bzw. Play Taste. Der Kopfhörer hat - wie üblich - wenig Bedienungsmöglichkeiten, aber die wenigen funktionieren einwandfrei. Klang: Der Fidelio M1 überzeugt klangtechnisch auf ganzer Linie. Die Töne sind so klar, dass man ganze Lieder für sich neu wiederentdeckt und erlebt, wie noch nie zuvor. Man hört wirklich jede Note und das Musikhören über den Kopfhörer macht einfach nur Spass und so richtig süchtig. Dazu passt er sich jeder Musikrichtung exzellent an - egal, ob Bass oder Hochtöne gefragt sind. Fazit: Der Fidelio M1 ist ein hochwertiger Kopfhörer mit einem einzigartigen Preis/Leistungsverhältnis. Erfahrungsgemäss kriegt man sonst nirgends einen qualitativ so hochstehenden und klangtechnisch hochwertigen Kopfhörer für dieses Geld. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen!

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27/08/2014

Nederland

Nederland

Eindelijk het perfecte design voor reiskoptelefoon

Lang gewacht maar deze Fidelio M1 voldoet uitstekend aan mijn eisen voor wat betreft de ideale koptelefoon voor onderweg. Fijne maatvoering, juiste kabellengte, hoogwaardige materialen (grotendeels dan) en een doordacht design. Niet voor niets de Reddot design award gewonnen. Prima geluidskwaliteit voor een compacte headphone, stukken beter dan de concurrentie in deze prijsklasse en zelfs daarboven. Heb de M1 dan ook vergeleken met Bose, B&O en Beats. Wel, de Philips wint. Vooral in het laag. Er wordt hier en daar wat geklaagd over het bereik in het hoog. Onterecht. Gewoon een equalizer app op je smartphone toevoegen en even zelf aanpassen. Geldt voor alle headphones ...

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