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Accessories for LED upgradeCANbus-adaptere

18956X2

3-i-1-løsning

Med Philips CANbus-adaptere får du en 3-i-1-løsning* for dashbordvarsler og -lys med Philips LED-pærer. Philips CANbus-adaptere sørger for at LED-pærene dine fungerer pålitelig og varer lenge under reelle kjøreforhold.

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Avansert kjøretøysystem

3-i-1-løsning

  • [≈HIR2/HB3/4] LED for ettermontering

  • Forhindre signal- og lysfeil

  • Enkel installering

  • Vanntett design

Unngå villedende dashbordsignaler

Noen ganger når du installerer LED-lamper for ettermontering, kan LED-lampenes lave strømforbruk tolkes av bilens sikkerhetssystem som en feil i pærene. Dette vises som et feilsignal på dashbordet, selv om LED-pærene fungerer som de skal. For å unngå dette anbefaler vi å bruke en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapter for Philips-pærer av typene LED HL [HB3/HB4] og HL [HIR2] kobler til bilens innebygde sikkerhetssystem for å eliminere falske feilmeldinger på dashbordet. Føreren kan bruke Philips LED-pærer uten bekymringer.

Unngå problemer med flimring og dimming

Det lavere strømforbruket til LED-pærer kan noen ganger skape problemer med strømvariasjoner, noe som fører til at LED-pærene fungerer dårligere. Philips CANbus-adapteren har en smart 3-i-1-funksjon med en ekstra kondensatorfunksjon, slik at du unngår problemer med flimring og dimming. Få størst nytte av dine ettermonterte Philips LED-pærer med den siste generasjonen Philips CANbus-adaptere.

Velg bort bekymringene

Alle bilmodeller er forskjellige; de fleste trenger ikke en Philips CANbus-adapter ved ettermontering av LED-lys! Hvis du vil vite om du trenger en Philips CANbus-adapter for bilmodellen din, kan du gå til nettstedet til Philips og se vår oppdaterte kompatibilitetsliste**.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Unngå falske dashbord-advarsler, og unngå problemer med flimring og dimming

  2. Vi tester kontinuerlig våre pærer og tilbehør med flere bilmodeller og oppdaterer vår kompatibilitetsliste med jevne mellomrom. Hvis din bilmodell ikke er oppført, har den ikke blitt testet ennå. Vennligst kontakt vår kundeservice.

  3. Gå til Philips.com/AutomotiveSupport hvis du vil ha mer informasjon

  4. 3 års garanti (2 år standard + 1 år utvidet). Gå til philips.com/auto-warranty for å registrere deg for en utvidet garanti