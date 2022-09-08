Unngå villedende dashbordsignaler

Noen ganger når du installerer LED-lamper for ettermontering, kan LED-lampenes lave strømforbruk tolkes av bilens sikkerhetssystem som en feil i pærene. Dette vises som et feilsignal på dashbordet, selv om LED-pærene fungerer som de skal. For å unngå dette anbefaler vi å bruke en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapter for Philips LED FL [H8/H11/H16] pærer kobler til bilens innebygde sikkerhetssystem for å eliminere falske feilmeldinger på dashbordet. Føreren kan bruke Philips LED-pærer uten bekymringer.