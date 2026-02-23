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18952X2
3-i-1-løsning
Med Philips CANbus-adaptere får du en 3-i-1-løsning* for dashbordvarsler og -lys med Philips LED-pærer. Philips CANbus-adaptere sørger for at LED-pærene dine fungerer pålitelig og varer lenge under reelle kjøreforhold.
For [≈H7]-LED ettermontert
Forhindre signal- og lysfeil
Enkel installering
Vanntett design
Noen ganger når du installerer LED-lamper for ettermontering, kan LED-lampenes lave strømforbruk tolkes av bilens sikkerhetssystem som en feil i pærene. Dette vises som et feilsignal på dashbordet, selv om LED-pærene fungerer som de skal. For å unngå dette anbefaler vi å bruke en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapter for Philips LED HL [H7] pærer kobler til bilens innebygde sikkerhetssystem for å eliminere falske feilmeldinger på dashbordet. Føreren kan bruke Philips LED-pærer uten bekymringer.
Det lavere strømforbruket til LED-pærer kan noen ganger skape problemer med strømvariasjoner, noe som fører til at LED-pærene fungerer dårligere. Philips CANbus-adapteren har en smart 3-i-1-funksjon med en ekstra kondensatorfunksjon, slik at du unngår problemer med flimring og dimming. Få størst nytte av dine ettermonterte Philips LED-pærer med den siste generasjonen Philips CANbus-adaptere.
Alle bilmodeller er forskjellige; de fleste trenger ikke en Philips CANbus-adapter ved ettermontering av LED-lys! Hvis du vil vite om du trenger en Philips CANbus-adapter for bilmodellen din, kan du gå til nettstedet til Philips og se vår oppdaterte kompatibilitetsliste**.
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2.4
av 5
5
Anmeldelser
Jesustr
23/02/2026
Deutschland
Bekreftet kjøper
Technisch top, Punktabzug für Onlineportal
technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht
Fordeler
Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Bruksdato 2026-01-23
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Bruksdato 2026-01-23
29/04/2025
España
Bekreftet kjøper
Excelente
Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)
Fordeler
Sin incidencias
Ulemper
Debería estar "Pack completo"
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Bruksdato 2024-10-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Bruksdato 2024-10-29
hjardys
23/05/2024
Danmark
Bekreftet kjøper
Ikke for god en start
På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer
Fordeler
Hvis det virker ja
Ulemper
Når det ikke virker
Denne omtalen gjelder Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Bruksdato 2024-04-23
Denne omtalen gjelder Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Bruksdato 2024-04-23
Unngå falske dashbordadvarsler, og unngå problemer med flimring og dimming
Vi tester kontinuerlig våre pærer og tilbehør med flere bilmodeller og oppdaterer vår kompatibilitetsliste med jevne mellomrom. Hvis din bilmodell ikke er oppført, har den ikke blitt testet ennå. Vennligst kontakt vår kundeservice.
Gå til Philips.com/AutomotiveSupport hvis du vil ha mer informasjon
3 års garanti (2 år standard + 1 år utvidet). Gå til philips.com/auto-warranty for å registrere deg for en utvidet garanti