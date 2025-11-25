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LUM11342U92X2/10
11342U92X2
Mestre lyset, tross mørket
Tross mørket med Philips Ultinon Pro9200, høydepunktet av LED-ettermonteringslys. Gled deg over kraften i banebrytende LED-teknologi med opptil 400 %* økt lysstyrke fra en av de mest kompakte lyspærene på markedet.
LED-HL [~H4]
Opptil 400 % sterkere lys
Bred vognparkkompatibilitet
Elegant stil og sikkerhet
Pakke à: 2
Vår nyeste teknologi er enkel å installere. Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus som passer til alle typer belysning. Denne nye generasjonen H4-pærer er fullstendig redesignet for å eliminere den store kjøleribben og gjenskape formen til halogenlamper, er rask og enkel å montere selv i de smaleste frontlyktene, og gir føreren problemfri funksjonalitet.
Mestre lyset på veien. Philips Ultinon Pro9200-frontlyspærer er omhyggelig utviklet for å tenne lidenskapen for kjøring, og gir uovertruffen ytelse og den eksepsjonelle sikten du ønsker mens du kjører, uansett forhold. Takket være vårt unike LED-utvalg og nøye produktraffinement kan du nyte uovertruffen lysstyrke på opptil 400 % mer enn det lovlige minimumet for halogenpærer. Se veiskilt bedre med det unike optimale spekteret, og forbedre utsikten over veien fremover. Våre lyspærer gjør at du kan navigere trygt.
Kjør trygt og presist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den nøyaktige plasseringen av LED-brikkene på Philips Ultinon Pro9200-lyspærene har du lys akkurat der du trenger det på veien uten å blende møtende biler. Lyspærene våre har også vår innovative Philips SafeBeam-teknologi, som produserer de bestestrålene og blendefrie mønstrene. Dette betyr optimal sikt under kjøring.
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1.0
av 5
1
Omtale
locke 07
25/11/2025
Österreich
Bekreftet kjøper
schlechter service
Die LED leuchtet sehr gut aus und ist eine Verbesserung zur H4 Halogen Variante. Nur ist eine von zwei LED schon nach kurzer Zeit 6 Wochen und ca. 350 km schon defekt. Die Reklamation ist echt schwierig
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Bruksdato 2024-10-25
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Bruksdato 2024-10-25
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Ikke-ECE-kompatibel, ikke for bruk på offentlige veier. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.
Philips Ultinon Pro9200 LED-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.