Lys, akkurat der du trenger det

Kjør trygt og presist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den nøyaktige plasseringen av LED-brikkene på Philips Ultinon Pro9200-lyspærene har du lys akkurat der du trenger det på veien uten å blende møtende biler. Lyspærene våre har også vår innovativ Philips SafeBeam-teknologi, som produserer de beste brukbare strålene og blendefrie mønstrene. Dette betyr optimal sikt under kjøring.