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  • Enkeltbilde av produkt
  • 11258U92X2 Philips H1-LED frontlyspære Ultinon Pro9200
  • 11258U92X2 Philips H1-LED frontlyspære Ultinon Pro9200
  • Enkeltbilde av produkt
  • 11258U92X2 Philips H1-LED frontlyspære Ultinon Pro9200
  • 11258U92X2 Philips H1-LED frontlyspære Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLUovertruffen LED-ytelse

LUM11258U92X2/10

11258U92X2

Mestre lyset, tross mørket

Tross mørket med Philips Ultinon Pro9200, høydepunktet av LED-ettermonteringslys. Gled deg over kraften i banebrytende LED-teknologi med opptil 400 %* økt lysstyrke fra en av de mest kompakte lyspærene på markedet.

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Uovertruffen LED-ytelse

Mestre lyset, tross mørket

  • LED-HL [~H1]

  • Overlegen lysstyrke

  • Bred vognparkkompatibilitet

  • Elegant stil og sikkerhet

  • Pakke à: 2

Ultrakompakt utforming for bred vognparkkompatibilitet

Ultrakompakt utforming for bred vognparkkompatibilitet

Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus som passer til alle typer belysning. Gled deg over 30 % mindre fotavtrykk enn forgjengeren, designet for enkel montering selv i de smaleste frontlyktene. Ettermontering er enkelt og tilbyr lidenskapelige drivere og tilpassere problemfri funksjonalitet.

Klarere lys på veien

Klarere lys på veien

Philips Ultinon Pro9200-frontlyspærer gir den enestående synligheten du trenger mens du kjører. Takket være vårt unike LED-utvalg og nøye produktraffinement kan du nyte uovertruffen lysstyrke som er langt over det lovlige minimumet for halogenlyspærer. Se veiskilt bedre med et unikt optimalt spekter, og forbedre sikten over veien fremover. Våre lyspærer gjør at du kan navigere trygt.

Lys, akkurat der du trenger det

Lys, akkurat der du trenger det

Kjør trygt og presist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den nøyaktige plasseringen av LED-brikkene på Philips Ultinon Pro9200-lyspærene har du lys akkurat der du trenger det på veien uten å blende møtende biler. Lyspærene våre har også vår innovativ Philips SafeBeam-teknologi, som produserer de beste brukbare strålene og blendefrie mønstrene. Dette betyr optimal sikt under kjøring.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Ikke-ECE-kompatibel, ikke for bruk på offentlige veier. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.

  3. Philips Ultinon Pro9200 LED-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.