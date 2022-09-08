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  • Alternativt produktfoto EMEA 11024X2 adapterring type Q fra Philips
  • Alternativt produktfoto EMEA 11024X2 adapterring type Q fra Philips
  • Alternativt produktfoto EMEA 11024X2 adapterring type Q fra Philips
  • Enkeltbilde av produkt
  • Alternativt produktfoto EMEA 11024X2 adapterring type Q fra Philips
  • Alternativt produktfoto EMEA 11024X2 adapterring type Q fra Philips
  • Alternativt produktfoto EMEA 11024X2 adapterring type Q fra Philips

Accessories for LED upgradeAdapterringer av type Q

LUM11024X2/10

11024X2

LUM11024X2

Nøyaktig passform og enkel installering

Hvis du vil montere LED-frontlyspærer på en sikker måte i bilen, kan det hende at du trenger modellspesifikke adaptere. Philips' adapterringer sørger for at Philips H7 LED-pærene er godt festet i kjøretøyene som trenger dem.

Se alle fordeler

Jevn montering av HL [≈H7], H7-LED

Nøyaktig passform og enkel installering

  • Adapterringer av type Q

  • Pakke med: 2 adapterringer

  • For HL [≈H7], H7-LED

  • For 12 V-kjøretøy

Finn den riktige adapterringen til kjøretøyet

Philips HL [H7], H7 LED*-lyspærer passer for de fleste kjøretøymodeller, men noen kan trenge adapterringer for å sikre sikker installasjon. Hvis du vil finne ut om du trenger ekstra adapterringer for å oppgradere bilens frontlys til LED, kan du se kompatibilitetslistene fra Philips**.

Enkel å installere

Philips LED-adapterringer er enkle å installere og garanterer perfekt og sikker tilpasning av H7 LED-lyspærene til kjøretøyets frontlys når det er nødvendig. For å finne ut mer om installasjonen av adapterringene, kan du lese brukerhåndboken på Philips' støtteside***.

Holdbart materiale for langvarig ytelse

Philips LED-adapterringer er laget av slitesterke materialer og tåler de fysiske og termiske påkjenningene ved bilbruk. De har blitt testet under de tøffeste forhold, slik at du kan dra fordel den unike ytelsen til Philips HL [H7], H7 LED*-lyspærer i mange år.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Tilgjengelig på philips.com/LEDcompatibility-check. Merk at trafikkgodkjenningen for Philips Ultinon Pro6000-serien bare er gyldig når den er installert sammen med det opprinnelige Philips-tilbehøret, der nødvendig. Mer informasjon på Philips.com/roadlegalLED

  3. Gå til Philips.com/AutomotiveSupport hvis du vil ha mer informasjon