Finn den riktige adapterringen til kjøretøyet

Philips HL [H7], H7 LED*-lyspærer passer for de fleste kjøretøymodeller, men noen kan trenge adapterringer for å sikre sikker installasjon. Hvis du vil finne ut om du trenger ekstra adapterringer for å oppgradere motorsykkelens frontlys til LED, kan du se kompatibilitetslistene fra Philips**.