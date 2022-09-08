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LUM11022X2/10
11022X2
LUM11022X2
Nøyaktig passform og enkel installering
Hvis du vil montere LED-frontlyspærer på en sikker måte i bilen, kan det hende at du trenger modellspesifikke adaptere. Philips' adapterringer sørger for at Philips H7 LED-pærene er godt festet i kjøretøyene som trenger dem.
Adapterringer av type V
Pakke med: 2 adapterringer
For HL [≈H7], H7-LED
For 12 V-motorsykler
Philips HL [H7], H7 LED*-lyspærer passer for de fleste kjøretøymodeller, men noen kan trenge adapterringer for å sikre sikker installasjon. Hvis du vil finne ut om du trenger ekstra adapterringer for å oppgradere motorsykkelens frontlys til LED, kan du se kompatibilitetslistene fra Philips**.
Philips LED-adapterringer er enkle å installere og garanterer perfekt og sikker tilpasning av H7 LED-lyspærene til kjøretøyets frontlys. For å finne ut mer om installasjonen av adapterringene kan du lese delen med brukerhåndboken på Philips’ støtteside***.
Philips LED-adapterringer er laget av slitesterke materialer og tåler de fysiske og termiske påkjenningene ved bilbruk. De har blitt testet under de tøffeste forhold, slik at du kan dra fordel den unike ytelsen til Philips HL [H7], H7 LED*-lyspærer i mange år.
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Anmeldelser
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Tilgjengelig på philips.com/LEDcompatibility-check. Merk at trafikkgodkjenningen for Philips Ultinon Pro6000-serien bare er gyldig når den er installert sammen med det opprinnelige Philips-tilbehøret, der nødvendig. Mer informasjon på Philips.com/roadlegalLED
Gå til Philips.com/AutomotiveSupport hvis du vil ha mer informasjon