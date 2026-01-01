ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

45 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • 11012U92X2 Philips HIR2-LED frontlyspære Ultinon Pro9200
  • 11012U92X2 Philips HIR2-LED frontlyspære Ultinon Pro9200
  • Enkeltbilde av produkt
  • 11012U92X2 Philips HIR2-LED frontlyspære Ultinon Pro9200
  • 11012U92X2 Philips HIR2-LED frontlyspære Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLUovertruffen LED-ytelse

LUM11012U92X2/10

11012U92X2

5

| (1) Omtale

Mestre lyset, tross mørket

Tross mørket med Philips Ultinon Pro9200, høydepunktet av LED-ettermonteringslys. Gled deg over kraften i banebrytende LED-teknologi med opptil 400 %* økt lysstyrke fra en av de mest kompakte lyspærene på markedet.

Se alle fordeler

Uovertruffen LED-ytelse

Mestre lyset, tross mørket

  • LED-HL [≈HIR2]

  • Opptil 400 % sterkere lys

  • Bred vognparkkompatibilitet

  • Elegant stil og sikkerhet

  • Pakke à: 2

Ultrakompakt utforming for bred vognparkkompatibilitet

Ultrakompakt utforming for bred vognparkkompatibilitet

Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus som passer til alle typer belysning. Gled deg over 30 % mindre fotavtrykk enn forgjengeren, designet for enkel montering selv i de smaleste frontlyktene. Ettermontering er enkelt og tilbyr lidenskapelige drivere og tilpassere problemfri funksjonalitet.

Konsentrert strøm – opptil 400 % sterkere lys

Konsentrert strøm – opptil 400 % sterkere lys

Mestre lyset på veien. Philips Ultinon Pro9200-frontlyspærer er omhyggelig utviklet for å tenne lidenskapen for kjøring, og gir uovertruffen ytelse og den eksepsjonelle sikten du ønsker mens du kjører. Takket være vårt unike LED-utvalg og nøye produktraffinement, kan du nyte uovertruffen lysstyrke på opptil 400 % mer enn det lovlige minimumet for halogenpærer. Se veiskilt bedre med det unike optimale spekteret, og forbedre sikten over veien fremover. Våre lyspærer gjør at du kan navigere trygt.

Lys, akkurat der du trenger det

Lys, akkurat der du trenger det

Kjør trygt og presist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den nøyaktige plasseringen av LED-brikkene på Philips Ultinon Pro9200-lyspærene har du lys akkurat der du trenger det på veien uten å blende møtende biler. Lyspærene våre har også vår innovativ Philips SafeBeam-teknologi, som produserer de beste brukbare strålene og blendefrie mønstrene. Dette betyr optimal sikt under kjøring.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

1

Omtale

4
3
2
1

01/01/2026

Portugal

Portugal

Bekreftet kjøper

Excelente luminosidade, com corte do bem definido.

Tamanho como uma normal lampada, boa dissipação térmica, bom recorte do limite do foco de luz. Excelente luminosidade comparado com as normais lampadas de halogênio!

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro9200 HL 11012U92X2 Desempenho LED para automóveis inigualável

Bruksdato 2024-12-01

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro9200 HL 11012U92X2 Desempenho LED para automóveis inigualável

Bruksdato 2024-12-01

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Ikke-ECE-kompatibel, ikke for bruk på offentlige veier. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.

  3. Philips Ultinon Pro9200 LED-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.