Konsentrert strøm – opptil 400 % sterkere lys

Mestre lyset på veien. Philips Ultinon Pro9200-frontlyspærer er omhyggelig utviklet for å tenne lidenskapen for kjøring, og gir uovertruffen ytelse og den eksepsjonelle sikten du ønsker mens du kjører. Takket være vårt unike LED-utvalg og nøye produktraffinement, kan du nyte uovertruffen lysstyrke på opptil 400 % mer enn det lovlige minimumet for halogenpærer. Se veiskilt bedre med det unike optimale spekteret, og forbedre sikten over veien fremover. Våre lyspærer gjør at du kan navigere trygt.