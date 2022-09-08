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Utgått

LED Inspection lampsRCH5 kompakt og oppladbar lampe

LPL32X1

Se bedre, jobb bedre

Den svært slanke og oppladbare LED-inspeksjonslampen fra Philips er det perfekte verktøyet for raske inspeksjoner. LED-lyset av høy kvalitet kan dreies 180 grader, noe som fjerner alle skygger. Kroken som roterer 360 grader, og den sterke magneten gir deg ledige hender til arbeidet.

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Kompakt og oppladbar LED-arbeidslampe

Se bedre, jobb bedre

  • Høykvalitets LED

  • 110 lm Boost / 55 lm Eco

  • Ny 180° fleksibel design

  • Svært slankt produkt i lommestørrelse

Lampehodet kan vippes 180° for maksimal fleksibilitet

Lampehodet kan vippes 180° for maksimal fleksibilitet

LED-inspeksjonslampen RCH5 har et fleksibelt lampehode som kan vippes opptil 180°, slik at du ser de minste detaljene.

360° justerbar og innskyvbar krok

360° justerbar og innskyvbar krok

Den justerbare og innskyvbare kroken gjør at du kan henge opp den profesjonelle arbeidslampen, slik at du har begge hendene fri til jobben.

Overvinn mørket med mykt, naturlig lys

Philips' profesjonelle arbeidslamper har kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket. Designet for å gi best mulig klarhet og syn gir det hvite lyset på 6500 K også bedre visuell komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

Tekniske spesifikasjoner

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