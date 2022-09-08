Overvinn mørket med mykt, naturlig lys

Philips' profesjonelle arbeidslamper har kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket. Designet for å gi best mulig klarhet og syn gir det hvite lyset på 6500 K også bedre visuell komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.