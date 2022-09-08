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Utgått
LPL32X1
Se bedre, jobb bedre
Den svært slanke og oppladbare LED-inspeksjonslampen fra Philips er det perfekte verktøyet for raske inspeksjoner. LED-lyset av høy kvalitet kan dreies 180 grader, noe som fjerner alle skygger. Kroken som roterer 360 grader, og den sterke magneten gir deg ledige hender til arbeidet.
Høykvalitets LED
110 lm Boost / 55 lm Eco
Ny 180° fleksibel design
Svært slankt produkt i lommestørrelse
LED-inspeksjonslampen RCH5 har et fleksibelt lampehode som kan vippes opptil 180°, slik at du ser de minste detaljene.
Den justerbare og innskyvbare kroken gjør at du kan henge opp den profesjonelle arbeidslampen, slik at du har begge hendene fri til jobben.
Philips' profesjonelle arbeidslamper har kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket. Designet for å gi best mulig klarhet og syn gir det hvite lyset på 6500 K også bedre visuell komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.
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