ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Emballasjebilde

Utgått

Rengjøringspatron

JC302/50

4.2

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet

Hold barbermaskinen i utmerket stand

Rengjøringspatronen til SmartClean-systemet gjør det praktisk å rengjøre, smøre og friske opp barbermaskinen, slik at barbermaskinen føles som om den er ny hver dag

Se alle fordeler
Kompatible produkter
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Overhalt Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S9985/35R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Overhalt el-barbermaskin for våt- og tørrbarbering

S9711/31R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Overhalt el-barbermaskin for våt- og tørrbarbering

S9711/32R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Overhalt el-barbermaskin for våt- og tørrbarbering

S9711/41R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S9983/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

S9974/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

S9975/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S9975/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Overhalt Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S9975/35R1

For alle SmartClean-systemer

Hold barbermaskinen i utmerket stand

  • Dobbeltpakning

  • Rengjør

  • Smøremidler

  • Frisker opp

Dobbelt filtersystem rengjør hår, skum og gelé

Det doble filtersystemet rengjør hår, skum og gelé. Det unike doble filteret forhindrer at hår tilstopper skjærehoder, slik at barbermaskinens utmerkede ytelse opprettholdes.

Den aktive smøringen reduserer friksjon og slitasje på blader

Den aktive smøringen reduserer friksjon og slitasje på blader

Det aktive smøresystemet reduserer friksjon og slitasje på skjærehodene og bladene og sørger for at barbermaskinen fungerer som ny lenger.

Rengjør opptil 10 ganger bedre enn vann

Rengjør opptil 10 ganger bedre enn vann

DualFiltration-systemet og den aktive smøringen gjør barbermaskinen opptil 10 ganger renere enn med vann alene

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Ingrediensliste - English (US)

  • PDF fil, 145.6 kB
  • 29 January 2026

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.