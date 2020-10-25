Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Hold barbermaskinen i utmerket stand
Rengjøringspatronen til SmartClean-systemet gjør det praktisk å rengjøre, smøre og friske opp barbermaskinen, slik at barbermaskinen føles som om den er ny hver dag
S9985/35R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9975/35
S9975/35R1
Dobbeltpakning
Rengjør
Smøremidler
Frisker opp
Det doble filtersystemet rengjør hår, skum og gelé. Det unike doble filteret forhindrer at hår tilstopper skjærehoder, slik at barbermaskinens utmerkede ytelse opprettholdes.
Det aktive smøresystemet reduserer friksjon og slitasje på skjærehodene og bladene og sørger for at barbermaskinen fungerer som ny lenger.
DualFiltration-systemet og den aktive smøringen gjør barbermaskinen opptil 10 ganger renere enn med vann alene