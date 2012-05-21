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Utgått
HTS9520/12
Surroundlyd fra alle vinkler, akkurat som på kino
Over 70 % av dem som tok lydutfordringen*, foretrekker Philips 360Sound. 360Sound-høyttalerne er designet med lyddrivere foran og på sidene for å fylle rommet jevnt med surroundlyd, akkurat som på kino.
Blu-ray-3D-avspilling
360Sound, som er svært forskjellig fra vanlige 5.1-hjemmekinoanlegg, er designet på en unik måte med tre drivere i hver satellitthøyttaler – en foran og to på siden, som er vinklet for å gi deg førsteklasses lyd. I tillegg til prinsippet med dipoler bruker Philips en eiendomsbeskyttet algoritme for å forbedre den omfavnende lydeffekten. 360Sound, som er bygd med førsteklasses akustiske komponenter som soft dome-diskanthøyttalere, produserer glimrende lyd fra alle vinkler – noe som gir deg en ekte kinoopplevelse i ditt eget hjem.
La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.
Opplev et stort utvalg av elektroniske tjenester med Net TV. Gled deg over filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TVen når du vil. Bare koble hjemmekinoanlegget direkte til hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, og naviger og velg det du vil se på med fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få tilgang til bilder som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av fjernkontrollen.
Priser
3.6
av 5
88
Anmeldelser
AVLunatic
21/05/2012
United Kingdom
Awesome sound and picture quality. True cinema experience!
The picture quality is second to none. I have compared to similar set ups from different manufacturers my friends have used, and the HTS9520/12 seems to be a lot sharper. The real ace is the sound quality, the multi driver sattelite speakers work really well, and truly lives up to the "360sound" moniker. Overall, this is the closest I've ever got to a true cinema experience in my living room. I thoroughly recomend the kit.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS9520 5.1 Home theatre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS9520 5.1 Home theatre
bublar
21/05/2012
Deutschland
super anlage, selbst plattebspieler kann man anschließen
tolles gerät mit vielen möglichkeiten. einziger negativpunkt (ist aber bekannt) sind Lautsprecher anschlußstecker.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS9520 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS9520 5.1 Home Entertainment-System
Tayfun1967
10/05/2012
Deutschland
Super Produkt mit sehr gutem Klang
Das Produkt ist sehr gut nur im SmartTV bereich sehr sehr langsam obwohl ich per LAN und einer 50MB Datenleitung das Produkt nutze. UNd es bricht immer wieder die Verbindung ab.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS9520 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS9520 5.1 Home Entertainment-System
Basert på forbrukertester for lyd, utført av Synovate i november 2010 i Tyskland, med sammenligning med en ledende konkurrent. Data på fil.