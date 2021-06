Integrert HDMI-hub kobler enkelt enheter til TVen

HDMI-huben sørger for enkel tilkobling av alle enhetene til TVen uten for mange kabler. Den gjør at du kan glede deg over den beste lydkvaliteten samtidig som du ser på forskjellig innhold på flat-TVen. Du kan koble alle HDMI-enhetene direkte til hjemmekinosystemets HDMI-hub og bruke bare én kabel til å koble til flat-TVen. Med dette oppsettet kan du enkelt glede deg over filmer eller TV-programmer med HD-bilde og -lyd uten kabelrot.