ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Emballasjebilde

Restoration KitOppussingssett for frontlykt

HRK00XM

3.5

| (11) Anmeldelser

Se klart, kjør tryggere

Sammenlignet med andre sett der man trenger elektriske verktøy, gir vår avanserte teknologi utmerkede resultater med minimale anstrengelser og er enkel å bruke. Gjennom fire enkle trinn kan forbrukerne oppnå profesjonelle resultater uten behov for elektriske verktøy.

Se alle fordeler

Med UV-beskyttelse

Se klart, kjør tryggere

  • Med UV-beskyttelse

Rengjør begge frontlysene

Dette settet har alt du trenger for å rengjøre to frontlykter: – 1 flaske vannbasert forbehandling (29,5 ml) – 1 flaske rengjøringsmiddel/poleringsmiddel (29,5 ml) 1 flaske glansmiddel (29,5 ml) – 1 stk. sandpapir med korning på 600 (grovt) – 1 stk. sandpapir med korning på 1500 (middels) – 1 stk. sandpapir med korning på 2000 (fint) – 10 tørkepapir – 1 par hansker (én størrelse passer alle)

Høy kvalitet og kostnadseffektivt

Høy kvalitet og kostnadseffektivt

Ingen elektriske verktøy kreves

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.5

av 5

11

Anmeldelser

3

10/04/2021

Suomi

Suomi

Toimii!

Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.

Fordeler

Tehokas ja sisälsi hyvät välineet

Ulemper

Hieman epäselvät ohjeet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Bruksdato 2021-03-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Bruksdato 2021-03-10

14/03/2017

France

France

Facile d utilisation

Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.