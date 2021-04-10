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Fri frakt fra 1000 NOK
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HRK00XM
Se klart, kjør tryggere
Sammenlignet med andre sett der man trenger elektriske verktøy, gir vår avanserte teknologi utmerkede resultater med minimale anstrengelser og er enkel å bruke. Gjennom fire enkle trinn kan forbrukerne oppnå profesjonelle resultater uten behov for elektriske verktøy.
Med UV-beskyttelse
Dette settet har alt du trenger for å rengjøre to frontlykter: – 1 flaske vannbasert forbehandling (29,5 ml) – 1 flaske rengjøringsmiddel/poleringsmiddel (29,5 ml) 1 flaske glansmiddel (29,5 ml) – 1 stk. sandpapir med korning på 600 (grovt) – 1 stk. sandpapir med korning på 1500 (middels) – 1 stk. sandpapir med korning på 2000 (fint) – 10 tørkepapir – 1 par hansker (én størrelse passer alle)
3.5
av 5
11
Anmeldelser
Janeski
10/04/2021
Suomi
Toimii!
Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.
Fordeler
Tehokas ja sisälsi hyvät välineet
Ulemper
Hieman epäselvät ohjeet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Bruksdato 2021-03-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Bruksdato 2021-03-10
Alain9559
14/03/2017
France
Facile d utilisation
Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari