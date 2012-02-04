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Utgått

skjærehoder

HQ6/50

4.6

| (18) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet

Få en tett barbering

I løpet av to år kutter skjærehodene 9 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene og få 100 % ytelse igjen.

Se alle fordeler

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Få en tett barbering

  • Lift & Cut

  • Tre hoder

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

18

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

2
1

04/02/2012

Danmark

Danmark

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/50 skær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/50 skær

05/01/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/40 shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/40 shaving heads

05/04/2013

Deutschland

Deutschland

Rasierapparat ist wieder wie neu.

Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/50 Scherköpfe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/50 Scherköpfe

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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