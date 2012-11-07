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Utgått

Hårføner

HP8270/00

4.6

| (15) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Sunnere føning med nyskapende sensor

Philips ActiveCare-hårføneren har den unike TempPrecision™-sensoren som måler temperaturen på håret og automatisk reduserer temperaturen når håret er tørt. Dermed blir ikke håret uttørket.

Se alle fordeler

Tørker håret ditt skånsomt

Sunnere føning med nyskapende sensor

  • 2300 W

  • TempPrecision-sensor

  • Ionisk pleie

  • 6 hastighets- / temp.innstillinger

100 % beskyttelse mot overopphetet hår med TemPrecision

100 % beskyttelse mot overopphetet hår med TemPrecision

Den unike TempPrecision™-sensoren måler temperaturen på håret mens du tørker, og reduserer automatisk temperaturen når håret er tørt. Håret blir ikke uttørket og forblir sunt og glansfullt. LED-lyset på toppen av føneren indikerer alltid når sensoren er slått på.

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.

De keramiske elementene gir mer pleie med infrarød varme

De keramiske elementene gir mer pleie med infrarød varme

Det keramiske elementet utskiller infrarød varme, som har en skånsom varme som hjelper til med å tørke håret innenfra, og beskytter det mot uttørring uten å tape hastighet eller effektivitet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

15

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
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07/11/2012

Deutschland

Deutschland

Die Eigenschaften des Gerätes sind gut überschaubar

Der Umgang mit dem Gerät ist leicht zu bewerkstelligen. Die Funktionen sind gut zu begreifen und anzuwenden,

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8270/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8270/00 Haartrockner

17/04/2012

Deutschland

Deutschland

Der beste Haartrockner den ich je hatte!

Ich habe heute den Haartrockner erhalten. Er sieht sehr gut aus und ist sehr hochwertig. Ich war erstaunt wie leicht er ist. Der Sensor funktionert perfekt. Man merkt wie die Temperatur niederiger wird wenn das Haar trocken ist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8270/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8270/00 Haartrockner

14/12/2020

België

België

Al enkele jaren in gebruik

Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8270/00 Föhn

Bruksdato 2018-12-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8270/00 Föhn

Bruksdato 2018-12-14

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