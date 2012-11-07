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Utgått
Sunnere føning med nyskapende sensor
Philips ActiveCare-hårføneren har den unike TempPrecision™-sensoren som måler temperaturen på håret og automatisk reduserer temperaturen når håret er tørt. Dermed blir ikke håret uttørket.
2300 W
TempPrecision-sensor
Ionisk pleie
6 hastighets- / temp.innstillinger
Den unike TempPrecision™-sensoren måler temperaturen på håret mens du tørker, og reduserer automatisk temperaturen når håret er tørt. Håret blir ikke uttørket og forblir sunt og glansfullt. LED-lyset på toppen av føneren indikerer alltid når sensoren er slått på.
Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.
Det keramiske elementet utskiller infrarød varme, som har en skånsom varme som hjelper til med å tørke håret innenfra, og beskytter det mot uttørring uten å tape hastighet eller effektivitet.
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4.6
av 5
15
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Reinbur
07/11/2012
Deutschland
Die Eigenschaften des Gerätes sind gut überschaubar
Der Umgang mit dem Gerät ist leicht zu bewerkstelligen. Die Funktionen sind gut zu begreifen und anzuwenden,
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8270/00 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8270/00 Haartrockner
Dominic
17/04/2012
Deutschland
Der beste Haartrockner den ich je hatte!
Ich habe heute den Haartrockner erhalten. Er sieht sehr gut aus und ist sehr hochwertig. Ich war erstaunt wie leicht er ist. Der Sensor funktionert perfekt. Man merkt wie die Temperatur niederiger wird wenn das Haar trocken ist.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8270/00 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8270/00 Haartrockner
PaulGel58
14/12/2020
België
Al enkele jaren in gebruik
Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8270/00 Föhn
Bruksdato 2018-12-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8270/00 Föhn
Bruksdato 2018-12-14