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Utgått
Gled deg over myk berøring.
Philips SatinSoft-epilatoren med hudpleiesystem beskytter huden mot lugging og maksimerer hygienen. Kan brukes våt og tørr, slik at du får komfortabel bruk når du dusjer. Leveres med et deksel for følsomme områder.
SkinCare-system
Våt og tørr
Unik Philips-design som inneholder hypoallergeniske pigger for optimal hygiene, passer perfekt i hånden din for optimal bruk under alle forhold og kan brukes både våt og tørr.
Den skånsomme og vibrerende massasjestaven stimulerer og beroliger huden for en behagelig epileringsprosess.
Epilatoren har skånsomme pinsettplater for å fjerne hår uten å trekke i huden.
4.2
av 5
29
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/01 Épilateur
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/01 Épilateur