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Utgått

SatinSoftEpilator

HP6521/01

4.2

| (29) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Gled deg over myk berøring.

Philips SatinSoft-epilatoren med hudpleiesystem beskytter huden mot lugging og maksimerer hygienen. Kan brukes våt og tørr, slik at du får komfortabel bruk når du dusjer. Leveres med et deksel for følsomme områder.

Se alle fordeler

Epilator med Skin Care System

Gled deg over myk berøring.

  • SkinCare-system

  • Våt og tørr

Eksfolieringsbørste for å få enda vakrere hud.

Eksfolieringsbørste for å få enda vakrere hud.

Unik Philips-design som inneholder hypoallergeniske pigger for optimal hygiene, passer perfekt i hånden din for optimal bruk under alle forhold og kan brukes både våt og tørr.

Vibrerende massasjestav stimulerer huden din

Vibrerende massasjestav stimulerer huden din

Den skånsomme og vibrerende massasjestaven stimulerer og beroliger huden for en behagelig epileringsprosess.

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

Epilatoren har skånsomme pinsettplater for å fjerne hår uten å trekke i huden.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

29

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

2

05/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I love this product, very easy to use and de result is fantastic.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator

24/05/2015

France

France

Ma revolution epilation

Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/01 Épilateur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/01 Épilateur

03/12/2014

België

België

tres bon produit je conseille

j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/01 Épilateur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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