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Utgått
HP6402/00
Nyt myke legger som varer lenge
Gled deg over myke legger som varer lenge, med denne epilatoren fra Philips. Fjerner hår fra roten, slik at du får best mulig hårfjerning og hårfrie legger i opptil fire uker.
Med effektivitetslokk
Effektivitetslokk for optimal plassering av epilatoren for den mest effektive hårfjerningen
Epilatoren er utstyrt med et effektivt epileringssystem som gjør at huden holder seg myk og fri for hårstubber i flere uker
Den avrundede formen passer perfekt i hånden din, noe som gir komfortabel hårfjerning. Den ser bra ut også!
3.2
av 5
5
Anmeldelser
elena66
24/02/2017
Italia
Bekreftet kjøper
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6402/00 Epilatore
lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6402/00 Epilatore