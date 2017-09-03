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Utgått

SalonDry ControlHårføner

HP4983/00

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Hårføneren som gir deg resultatene du vil ha

Ta kontroll over føningen med SalonDry Control. 2100 W med profesjonell tørkeeffekt, ionisk behandling og flere innstillinger gir deg flotte resultater – fra tørking til legging til styling.

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SalonDry Control

Hårføneren som gir deg resultatene du vil ha

  • 2100 W

Volum-diffuseren gir økt volum til krøller og frisyrer med spenst

Volum-diffuseren gir økt volum til krøller og frisyrer med spenst

Volum-diffuseren tørker håret på en sunn måte, reduserer krus og øker volumet ved å spre luftstrømmen over hele håret. Den gjør håret høyere og maksimerer effekten, spesielt når den brukes på kronen og rotområdet. Dette gjør at den er perfekt egnet til å lage krøller og spenst i frisyren

Professional 2100 W for perfekte resultater som fra salongen

Professional 2100 W for perfekte resultater som fra salongen

Denne profesjonelle hårføneren på 2100 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Secador

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Secador

21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Föhn

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Föhn

21/11/2015

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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