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Utgått
Hårføneren som gir deg resultatene du vil ha
Ta kontroll over føningen med SalonDry Control. 2100 W med profesjonell tørkeeffekt, ionisk behandling og flere innstillinger gir deg flotte resultater – fra tørking til legging til styling.
2100 W
Volum-diffuseren tørker håret på en sunn måte, reduserer krus og øker volumet ved å spre luftstrømmen over hele håret. Den gjør håret høyere og maksimerer effekten, spesielt når den brukes på kronen og rotområdet. Dette gjør at den er perfekt egnet til å lage krøller og spenst i frisyren
Denne profesjonelle hårføneren på 2100 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.
Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.
4.7
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Secador
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Secador
Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Gaia118
21/11/2015
Italia
Bekreftet kjøper
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer