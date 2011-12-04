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  • Bilde av produktdetalj
  • Enkeltbilde av produkt
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Utgått

SalonMultistylistMultistyler

HP4696/10

3.4

| (10) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Kreative frisyrer, skånsomt

Vil du telle måtene du kan lage flotte frisyrer på? SalonMultistylist 8-i-1 har åtte allsidige keramiske hårfriseringstilbehør. Perfekt for å lage alle frisyrene du kan komme på ... og enda flere.

Se alle fordeler

SalonSuper Stylist

Kreative frisyrer, skånsomt

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt, og det er ett av de beste materialene som kan brukes i retteplater. Platene glir problemfritt gjennom håret og gir deg et perfekt og glansfullt hår.

Rettetang for å lage vakkert og glatt hår

De keramiske platene glir problemfritt gjennom håret og gir deg et perfekt rett og glansfullt hår.

Avtakbar børste for mer volum og vakre bølger

Avtakbar børste for mer volum og vakre bølger

Dette tilbehøret kan enkelt plasseres på tangen for å lage ekstra volum og vakre frisyrer med bølger.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

10

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

2

04/12/2011

Nederland

Nederland

Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4696/37 Multi-Styler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4696/37 Multi-Styler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4696/37 Multi-Styler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4696/37 Multi-Styler

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